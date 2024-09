Un journal cubain fait l'éloge du Président Hô Chi Minh

Photo : Câm Sa/CVN

L'auteure Elizabeth Naranjo débute son article en citant un poème de Nicolas Guillén (1902-1989), grand poète cubain et latino-américain, intitulé Hô Chi Minh.

Selon Elizabeth Naranjo, le monde se souvient du Président Hô Chi Minh comme d'un grand sage et d'un excellent homme politique. Au Vietnam et dans de nombreux pays, il est reconnu comme l'homme de pensée et d'action qui a guidé le Vietnam vers l'indépendance et la réunification.

Hô Chi Minh a établi les fondements du Parti communiste du Vietnam, se basant sur le marxisme-léninisme et la lutte des classes. Ces influences se reflètent aujourd'hui dans les structures politiques, économiques et sociales du Vietnam.

Le leader vietnamien favorisait activement les relations avec d'autres nations socialistes et mouvements de libération à travers le monde. En décembre 1960, Cuba est devenu la première nation de l'hémisphère occidental à établir des relations diplomatiques complètes avec le Vietnam.

Photo : Musée Hô Chi Minh/CVN

Concernant les liens entre les deux nations, Fidel Castro Ruz, leader historique de la Révolution cubaine, a déclaré : "Pour le peuple vietnamien, nous sommes prêts à donner, non pas seulement notre sucre, mais jusqu’à notre sang, qui vaut bien plus que le sucre !"

Depuis l'Asie lointaine, Hô Chi Minh a dit : "Je veux seulement dire que malgré la distance géographique entre Cuba et le Vietnam, lorsque l'un dort, l'autre veille. Autrefois, on disait de l'Empire britannique que le soleil ne se couchait jamais sur son drapeau. Mais maintenant, il faut dire que le soleil ne se couche jamais sur le drapeau de la Révolution. En d'autres termes, bien que nos pays soient aux antipodes géographiquement, il existe une identification complète dans le moral".

Le premier secrétaire du Comité central du Parti et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a récemment souligné sur le réseau social X, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du Vietnam et de la commémoration du décès de Hô Chi Minh, "sa contribution à l'édification du socialisme et son héritage, ainsi que celui du Commandant en chef Fidel Castro Ruz, dans le renforcement des liens indéfectibles entre Cuba et le Vietnam".

Les enseignements de l'Oncle Hô sont profondément ancrés dans l'identité nationale vietnamienne. Son influence continue de se manifester dans de nombreux aspects de la vie contemporaine du pays, rendant le pays - comme il le dirait lui-même - "cent fois plus beau".

VNA/CVN