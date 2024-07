Un journal argentin souligne l'importance des Accords de Genève en 1954

Le journal argentin Resumen Latinoamericano a publié un article saluant les Accords de Genève en 1954 comme la première et extrêmement importante victoire de la diplomatie vietnamienne, créant les prémisses et la base juridique de la longue guerre de résistance du peuple vietnamien.

L'article, publié le 18 juillet à l'occasion du 70e anniversaire des Accords de Genève (21 juillet 1954 - 21 juillet 2024), souligne qu'avec la signature des accords, pour la première fois dans l'histoire, la France et les autres puissances devaient reconnaître l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Il s'agit d'une victoire dans la lutte diplomatique constante, courageuse et confiante du Vietnam pour protéger la justice et les intérêts nationaux, a décrit l’article.

L'article a pris en haute estime le rôle du vice-Premier ministre Pham Van Dông, du vice-ministre de la Défense, Ta Quang Buu, et du colonel Hà Van Lâu, expert militaire spécial et assistant du vice-ministre de la Défense, Ta Quang Buu, dans les négociations tendues.

Il a cité l'ancien vice-Premier ministre Vu Khoan qui a déclaré que les négociations de Genève démontraient une lutte diplomatique solide et persistante mais flexible. À cette époque, la République démocratique du Vietnam a décidé de choisir la cessation des hostilités et a accepté les solutions diplomatiques, créant ainsi des conditions favorables à l’offensive générale et au soulèvement visant à libérer et à réunifier le pays 21 ans plus tard.

L'article a affirmé que la valeur de la victoire des Accords de Genève en 1954 restait valable, démontrant le désir de paix et d'amitié du peuple vietnamien, ainsi que la justesse de la pensée diplomatique du Président Hô Chi Minh, selon laquelle la paix devait relier à l'indépendance, à la liberté et et à l'intégrité territoriale.

VNA/CVN