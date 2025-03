Le PM irakien et le président français discutent des questions régionales au téléphone

Selon un communiqué du bureau, les deux dirigeants sont convenus de former une équipe conjointe pour planifier une visite du président français à Bagdad et explorer la possibilité d'organiser la troisième édition de la Conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat.

Les deux dirigeants, a ajouté le communiqué, ont également souligné que le nouveau processus politique en Syrie doit représenter la diversité sociale du pays et insisté sur l'importance de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme et de faire progresser un processus politique pluraliste et inclusif en Syrie.

Selon le communiqué, ils ont aussi rappelé la nécessité d'assurer la stabilité au Liban, d'intensifier les efforts de reconstruction de Gaza, de maintenir le cessez-le-feu et d'empêcher toute escalade due à son non-respect.

Au cours de la conversation, M. al-Soudani a réaffirmé l'engagement de l'Irak à renforcer les relations bilatérales et à améliorer la coopération à différents niveaux, en particulier dans les secteurs économique et culturel. Pour sa part, M. Macron a exprimé le souhait de son pays de poursuivre la coopération avec l'Irak dans divers domaines, en particulier sa volonté de coordonner avec l'Irak les efforts de lutte contre le terrorisme, selon le communiqué.

