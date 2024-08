Des médias étrangers parlent de l’élection du Tô Lâm au poste de SG du CC du PCV

>> Félicitations du dirigeant lao Thongloun Sisoulith au dirigeant vietnamien Tô Lâm

>> Le président du PPC félicite le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm

>> Le dirigeant Tô Lâm souligne l’importance de la solidarité et de l’unité

Photo : VNA/CVN

Au Laos, dans l'après-midi du 3 août, les sites web des grands journaux lao ont publié des nouvelles, félicitant le secrétaire général du Comité central du PCV et président vietnamien, Tô Lâm.

La version électronique de Pasaxon, organe du CC du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) a publié un article annonçant que le secrétaire général du CC du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith, au nom du CC du PPRL, avait envoyé une lettre de félicitations au dirigeant vietnamien.

La version électronique de la Radio Nationale Lao, a publié le texte intégral des félicitations du secrétaire général du CC du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith, et un article citant des extraits du discours du dirigeant vietnamien après son élection au poste de secrétaire général du CC du PCV.

Le secrétaire général du CC du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, a affirmé poursuivre et promouvoir les réalisations révolutionnaires construites par le secrétaire général Nguyên Phu Trong et les dirigeants prédécesseurs, maintenir la solidarité et l'unité, œuvrer avec le CC du Parti, le Politburo et le Secrétariat, pour diriger l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée pour mettre en œuvre avec succès les objectifs et les tâches fixés par le XIIIe Congrès national du PCV, organiser avec succès le XIVe Congrès national, amener le Vietnam fermement sur la voie du développement dans la nouvelle période, a-t-il rapporté.

Photo : VNA/CVN

En Chine, dans l'après-midi du 3 août, les agences d'information et de presse officielles chinoises ont également couvert l’élection de Tô Lâm au poste de secrétaire général du CC du PCV lors d’une réunion du CC du PCV à Hanoï, avec 100% des voix.

Elles ont également annoncé que le secrétaire général du CC du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, lui avait envoyé ses félicitations.

Les médias chinois ont également cité la déclaration du secrétaire général du CC du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, dont sa volonté de continuer à mettre en œuvre avec vigueur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Au Japon, Nikkei Asia a estimé que le secrétaire général du CC du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, devrait hériter du travail de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, lancé par le PCV, ainsi que poursuivre une politique étrangère équilibrée.

Plusieurs autres organes de presse, dont AFP (France), TASS (Russie), Bangkok Post (Thaïlande), The Straits Times (Singapour)..., ont souligné la déclaration du nouveau secrétaire général Tô Lâm lors de la conférence de presse après la réunion du CC du PCV sur "la promotion de la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines..., indépendamment de qui est cette personne".

Les articles ont cité les propos du secrétaire général et président Tô Lâm selon lesquels, le travail de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines ces derniers temps a reçu le soutien et la confiance du peuple et a été apprécié de la communauté internationale.

VNA/CVN