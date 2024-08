Exercice anti-terroriste conjoint entre le Vietnam et la Chine

Un exercice anti-terroriste conjoint de deux semaines entre le Vietnam et la Chine, intitulé "Coopération 2024", s'est clôturé le 2 août dans un centre de formation du Guangxi.

>> ONU : le Vietnam présente des expériences anti-terroristes de l’ASEAN

>> Vietnam - Chine : les échanges commerciaux atteindraient 200 milliards d'USD en 2024

>> Conférence marquant les anniversaires de la signature de documents concernant la frontière terrestre

Photo : BCA/CVN

Le thème de cet exercice était la réponse commune aux menaces terroristes. Les forces des deux pays ont mené des échanges, des discussions, des entraînements au commandement et des formations professionnelles...

En outre, les deux parties ont collaboré pour organiser des activités sportives et culturelles...

Il s'agissait du premier exercice d'entraînement conjoint de ce genre entre la Police armée populaire de Chine et les forces de police mobiles du ministère vietnamien de la Police, dans le but de renforcer l'amitié traditionnelle entre les deux pays, la confiance mutuelle et la coopération entre les deux parties, tout en améliorant la capacité commune de lutte contre le terrorisme entre les deux pays.

VNA/CVN