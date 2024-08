La solidarité aide le pays à continuer de se développer rapidement et durablement

Ce résultat démontre la grande solidarité et l’unanimité du Politburo et du Comité central. C'est aussi le souhait et l'aspiration communs du Parti tout entier, du peuple tout entier et de l'armée tout entière, de maintenir et de promouvoir la solidarité, pour mettre en œuvre avec succès les objectifs de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

L'histoire des 90 dernières années montre que la grande union nationale est un grand moteur dans la cause d’édification et de la défense de la Patrie. De son vivant, le Président Hô Chi Minh a souligné le rôle particulièrement important de la solidarité et de la grande union nationale pour tout succès. En appliquant cet enseignement, le Parti tout entier, le peuple tout entier et l'armée tout entière accordent toujours une attention particulière à l’édification et à la consolidation du grand bloc d'union nationale.

Promouvoir la force du grand bloc d'union nationale est une politique cohérente du Parti, qui est exprimée dans le contenu de nombreux documents, résolutions, décisions et directives tout au long des mandats du Parti. Au fil du temps, le grand bloc d'union nationale a été de plus en plus consolidé, renforcé et promu, créant une synergie aidant la révolution vietnamienne à remporter des succès.

Dans le processus de développement national, le Parti et l’État ont publié de nombreuses préconisations et politiques pour améliorer progressivement la vie matérielle et spirituelle du peuple, garantir la sécurité sociale et réduire les écarts entre régions, groupes ethniques, groupes religieux, maintenir la stabilité sociopolitique, renforcer le consensus social, consolider la confiance du peuple dans le Parti et l'État...

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le Parti, l'ensemble du système politique et tous les Vietnamiens dans le pays et à l'étranger se sont unis pour surmonter des difficultés et des défis sans précédent. Cet esprit a continué d'être suscité par les politiques drastiques lancées par le Parti et l’État pour favoriser la reprise progressive et le développement de l’économie nationale. Au premier semestre 2024, le Vietnam a enregistré une croissance du PIB de 6,42%.

Après près de 40 ans de mise en œuvre du processus de Dôi Moi (Renouveau), la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti affirme : "Notre pays n'a jamais eu la même fortune, le même potentiel, la même position et la même réputation internationale qu'aujourd'hui". Parmi ces réalisations, la promotion de la force du grand bloc d’union nationale revêt une importance de premier rang. Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a souligné à plusieurs reprises que ces grandes réalisations historiquement significatives étaient dues aux efforts de l'ensemble du système politique, à la solidarité de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l'armée.

Toutes les lignes directrices et politiques du Parti et de l’État découlent des demandes, aspirations, droits et intérêts légitimes du peuple. En 1988, le Vietnam avait un revenu par habitant de moins de 100 USD/personne. En 2023, ce montant s’est élevé à 4.284 USD/personne. Cette augmentation témoigne des efforts de l’ensemble du système politique, pour que la population bénéficie des fruits de la croissance.

Même si les forces hostiles usent de toutes les ruses sinistres pour diviser le grand bloc d'union nationale et saboter le pays de l'intérieur, y compris en menant des activités terroristes, le peuple continue de croire absolument dans la direction du Parti. La sanction des membres et des organisations du Parti ayant commis des violations montre que le Parti attache toujours une grande importance à l'ordre et à la discipline, afin de devenir de plus en plus transparent et puissant - un facteur décisif pour la stabilité et le développement durable du Vietnam.

La solidarité est la source de la force et le facteur clé de la réussite. Le Parti tout entier, le peuple tout entier et l'armée tout entière poursuivent et promeuvent constamment l'esprit de solidarité et les efforts afin de maintenir et développer les acquis, de réaliser avec succès le processus d'industrialisation et de modernisation, de promouvoir le développement rapide et durable, d'accomplir avec succès les objectifs et les tâches définis dans la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

