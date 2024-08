Le XIIIe Comité central du Parti travaille sur le personnel

Dans la matinée, le XIIIe Comité central du Parti s'est réuni pour présenter les candidatures et élire le secrétaire général du XIIIe Comité central du Parti. Pham Minh Chinh, membre du Politburo et Premier ministre, au nom du Politburo, a présidé la séance.

Sur la base des règlements du Parti et des orientations de présentation de candidatures du Politburo, le Comité central a promu le sens des responsabilités, l’esprit de concentration intellectuelle, de discussion démocratique et de respect, et a élu, avec l’unanimité absolue de 100% des voix, Tô Lâm, membre du Politburo, président du Vietnam, au poste de secrétaire général du XIIIe Comité central du Parti.

Le secrétaire général Tô Lâm a prononcé un discours affirmant l'héritage et la promotion des réalisations révolutionnaires construites par le feu secrétaire général Nguyên Phu Trong et les générations précédentes de dirigeants, ainsi que le maintien de la solidarité et de l'unité. Il a également affirmé sa volonté d’œuvrer, avec le Comité central du Parti, le Politburo, le Secrétariat, pour diriger l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée pour mettre en œuvre avec succès les objectifs et les tâches fixés par le XIIIe Congrès national du Parti, organiser avec succès le XIVe Congrès national du Parti, promouvoir le ferme développement du pays dans la nouvelle période.

L'après-midi, le Comité central du Parti a examiné les demandes de démission de certains dirigeants d’agences centrales et locales. Le secrétaire général du Comité central du Parti et président vietnamien, Tô Lâm, au nom du Politburo, a présidé la séance.

Sur la base d’un rapport de la Commission de contrôle et de propositions de la Commission d'organisation du Comité central du Parti, le Comité central du Parti a constaté que les camarades suivants : Lê Minh Khai, secrétaire du Comité central du Parti, vice-Premier ministre, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ancien inspecteur général du gouvernement ; Dang Quôc Khanh, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Hà Giang, ancien chef de la délégation des députés de la province de Hà Giang à l'Assemblée nationale pour la XVe législature ; Nguyên Xuân Ky, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Ninh, président du Conseil populaire de la province de Quang Ninh ; Châu Van Lâm, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Tuyên Quang, chef de la délégation des députés de la province de Tuyên Quang à l'Assemblée nationale pour la XVe législature, avaient violé les règles du Parti dans l'exercice de leurs responsabilités et tâches assignées, les règles concernant les interdictions aux membres du Parti et la responsabilité de donner l'exemple, ainsi que les réglementations sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Conscients de leur responsabilité envers le Parti et le peuple, ils ont présenté leur démission des postes qui leur ont été assignés.

Sur la base des règlements actuels du Parti et de l'État, et compte tenu des souhaits de ces camarades, le Comité central du Parti a accepté la démission de Lê Minh Khai de ses fonctions de secrétaire du Comité central du Parti et de membre du Comité central du Parti pour le XIIIe mandat. Il a aussi accepté la démission de Dang Quôc Khanh, Nguyên Xuân Ky et Châu Van Lâm de leurs fonctions de membre du Comité central du Parti du XIIIe mandat.

VNA/CVN