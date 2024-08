Félicitations du dirigeant chinois Xi Jinping au dirigeant vietnamien Tô Lâm

>> Félicitations du dirigeant lao Thongloun Sisoulith au dirigeant vietnamien Tô Lâm

>> Le président du PPC félicite le secrétaire général du PCV et président Tô Lâm

>> Le dirigeant Tô Lâm souligne l’importance de la solidarité et de l’unité

Photo : VNA/CVN

L'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) vous présente ci-dessous le message complet :

"Je suis très heureux de votre élection au poste de secrétaire général du Comité central du PCV. Au nom du Comité central du PCC et en mon nom personnel, je vous adresse mes chaleureuses félicitations.

Ces dernières années, le PCV a pleinement mis en œuvre l'esprit de la Résolution de son XIIIe Congrès national, promu le travail d’édification du Parti et obtenu de nouvelles réalisations dans la promotion de l’édification du socialisme et du Renouveau. Nous sommes convaincus que, sous la direction résiliente du Comité central du PCV, tout le Parti et tout le peuple vietnamiens atteindront les objectifs et les tâches fixés par le XIIIe Congrès national du PCV et promouvront fermement les préparatifs du XIVe Congrès national, travaillant constamment vers les "deux objectifs centenaires" marquant la fondation du Parti et de la naissance du pays.

La Chine et le Vietnam sont des voisins socialistes reliés par des montagnes et des rivières. En décembre dernier, j'ai effectué une visite d'État au Vietnam et les deux parties ont annoncé la construction d'une communauté de destin de portée stratégique Chine - Vietnam, ouvrant ainsi une nouvelle phase, un nouveau chapitre dans les relations entre les deux Partis et les deux pays. Je suis prêt à travailler avec le secrétaire général Tô Lâm pour diriger la construction de la communauté de destin Chine - Vietnam afin qu’elle soit de plus en plus substantielle et approfondie, valoriser l’amitié traditionnelle, consolider la confiance politique, approfondir les échanges stratégiques, promouvoir la coopération substantielle, et apporter plus de bonheur aux peuples des deux pays, tout en contribuant activement à la paix et au progrès de l’humanité.

Je vous souhaite de nouvelles réalisations dans votre noble position".

VNA/CVN