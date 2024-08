Les habitants de Hai Phong attendent beaucoup du nouveau dirigeant du Parti

Les responsables, les membres du Parti et les habitants de la ville portuaire de Hai Phong (Nord) ont confiance et attendent beaucoup de la consolidation de la direction du Parti et de l'État.

>> Félicitations au secrétaire général du CC du PCV et président vietnamien Tô Lâm

>> Des médias étrangers parlent de l’élection du Tô Lâm au poste de SG du CC du PCV

>> Le leader du PCV trace la voie pour un Parti fort et un Vietnam prospère

Photo : VNA/CVN

Les responsables, les membres du Parti et les habitants de la ville portuaire de Hai Phong, dans le Nord du pays, ont confiance et attendent beaucoup de la consolidation de la direction du Parti et de l'État, qui, selon eux, assurera la stabilité, la transmission et le développement de l'expérience et des réalisations que l'ancien secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et les dirigeants des mandats précédents du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) ont façonnées.

Le colonel Nguyên Van Toàn, rédacteur en chef du journal Hai Quân Viêt Nam (Marine vietnamienne), s'est dit impressionné par le discours d'investiture du nouveau dirigeant, dans lequel il a déclaré que son nouveau rôle de secrétaire général du Comité central du PCV comporte de grandes responsabilités au milieu des attentes des responsables, des membres du Parti et de la population pour le développement vigoureux du pays dans les temps à venir.

Selon Nguyên Van Toàn, le discours du nouveau leader du Parti a consolidé la confiance des cadres, des membres du Parti et du peuple dans la direction du Parti, contribuant à affirmer la position du Vietnam sur la scène internationale en tant que nation pacifique avec développement et stabilité politique.

Par ailleurs, Bùi Thi Loan, directrice générale adjointe de la société par actions Shinec, a rappelé le discours de Tô Lâm qui a mis l'accent sur la solidarité, la coordination et l'accord de l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée pour atteindre avec succès les objectifs fixés.

Au milieu des défis et des évolutions complexes et imprévisibles dans le monde, le Vietnam a obtenu un développement socio-économique et des résultats diplomatiques remarquables, a-t-elle déclaré, attribuant ces résultats à la direction solide et opportune du Parti et de l'État, ainsi qu'à l'innovation, à la détermination et à l'aspiration du peuple et du système politique.

Selon Bùi Thi Loan, les priorités du leader du Parti qui seront mises en œuvre immédiatement après le travail de consolidation du personnel seront une source d'inspiration et d'encouragement pour le monde des affaires, contribuant à promouvoir le patriotisme, la résilience nationale, le dévouement et l'esprit de respect de la loi parmi les entreprises.

VNA/CVN