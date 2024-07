Vietnam et États-Unis promeuvent leur coopération parlementaire

L'Assemblée nationale (AN) du Vietnam apprécie le rôle du Sénat et de la Chambre des représentants américains ainsi que des impacts positifs de la sénatrice américaine Tammy Duckworth dans la promotion des relations entre les deux pays, a souligné le vice-président de l'AN vietnamienne, Trân Quang Phuong, en recevant mercredi 17 juillet à Hanoï une délégation américaine dirigée par la sénatrice, en visite de travail au Vietnam.

Tammy Duckworth a affirmé que la visite montrait la haute considération pour la promotion des relations bilatérales. La délégation, composée des représentants des domaines des affaires étrangères, de l'économie et du commerce, souhaite discuter des opportunités de coopération et des mesures visant à promouvoir la coopération stratégique entre les deux pays dans plusieurs domaines.

Appréciant le rôle du Vietnam au sein de l'ASEAN, Tammy Duckworth a souligné que les États-Unis souhaitaient accroître leur présence dans la région et coopérer plus étroitement avec le Vietnam. Elle a exprimé sa conviction que dans les temps à venir, les deux parties multiplieraient l'échange de délégations, contribuant ainsi à promouvoir les relations entre les deux pays et les deux organes législatifs.

Trân Quang Phuong a constaté que la coopération entre les deux pays dans le domaine de la défense et de la sécurité continuait de se stabiliser, notamment dans le règlement des conséquences de la guerre, la recherche des restes des martyrs vietnamiens et le rapatriement des restes des soldats américains portés disparus pendant la guerre au Vietnam (MIA). Dans l'avenir, les deux parties continueront à mieux coopérer dans ces domaines, a-t-il affirmé.

Il a souhaité que les États-Unis aident le Vietnam à améliorer sa capacité à participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU et sa capacité de recherche et de sauvetage en cas de catastrophes naturelles pour répondre au changement climatique; à sortir de la liste des 12 pays non marchands et reconnaisse progressivement le Vietnam comme une économie de marché.

Selon le législateur vietnamien, 2025 marquera une étape importante dans les relations Vietnam-États-Unis. C'est l'année de célébration du 30e anniversaire de la normalisation des relations bilatérales. Il a espéré que les deux parties augmenteront les échanges et le partage d'expériences entre les deux organes législatifs, les parlementaires, en particulier les jeunes parlementaires et renforceront la coopération décentralisée.

Au Vietnam, la sénatrice Tammy Duckworth et la délégation américaine auront également des contacts avec des ministères et de branches vietnamiens.

