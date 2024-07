Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur coopération contre les crimes liés à la drogue

Le général de brigade Vu Trung Kiên, commandant adjoint en charge de la justice au commandement des garde-côtes vietnamiens, a déclaré lundi 29 juillet qu’il espérait que le Bureau pour le trafic de drogue international et le Respect des lois (INL) du département d’État américain renforcerait sa coopération avec les garde-côtes et les garde-frontières vietnamiens dans un contexte d’évolution complexe des crimes liés à la drogue et au trafic d’êtres humains.

Recevant à Hanoï la secrétaire adjointe principale de l’INL, Shelby Smith-Wilsonn, il a suggéré que les deux parties renforcent le partage d’informations sur les syndicats du crime et les crimes liés à la drogue en mer, et organisent des cours de formation pour améliorer les capacités des agents vietnamiens chargés de l’application de la loi dans la lutte contre les crimes liés à la drogue, le trafic d’êtres humains et la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : QDND/CVN

Le général de brigade Vu Trung Kiên a également recommandé à l’INL de continuer à organiser des cours de formation en langues étrangères pour le personnel des forces vietnamiennes.

Au cours des dernières années, le gouvernement américain et l’INL en particulier ont aidé les garde-côtes et les gardes-frontières vietnamiens à améliorer leurs capacités d’application de la loi et ont organisé divers programmes et conférences régionaux qui offrent aux pays d’Asie du Sud-Est des opportunités de discuter et de s’unir pour régler efficacement le problème de la drogue et de la criminalité.

La responsable américaine a affirmé que le gouvernement américain accompagnait toujours le gouvernement vietnamien pour assurer un Indo-Pacifique sûr et ouvert, et a salué les efforts déployés par les forces vietnamiennes dans la lutte.

Elle a déclaré que l’INL attache toujours beaucoup d’importance à sa coopération avec les garde-côtes vietnamiens, espérant une collaboration plus forte dans les domaines susmentionnés ainsi que la mise en œuvre d’initiatives visant à améliorer le rôle des femmes dans l’application de la loi en mer.

