Félicitations au secrétaire général du CC du PCV et président vietnamien Tô Lâm

>> Le dirigeant Tô Lâm souligne l’importance de la solidarité et de l’unité

>> La solidarité aide le pays à continuer de se développer rapidement et durablement

>> Félicitations du dirigeant chinois Xi Jinping au dirigeant vietnamien Tô Lâm

Photo : VNA/CVN

* Lettre de félicitations du roi du Cambodge Norodom Sihamoni :

"Cher secrétaire général,

Au nom du Royaume du Cambodge et en mon nom personnel, je suis très heureux de vous féliciter pour votre élection au poste de secrétaire général du Comité central du PCV lors de la réunion du Comité central du PCV le 3 août.

Je suis convaincu qu'avec la direction ingénieuse du secrétaire général, la République socialiste du Vietnam remportera de nombreuses grandes victoires, se développera rapidement dans tous les domaines et maintiendra son rôle important dans la région et dans le monde.

Je crois que les relations entre les peuples vietnamien et cambodgien deviendront de plus en plus étroites, continuant à maintenir la paix, la stabilité, la coopération bilatérale, l'amitié, la solidarité et le développement.

Je souhaite au secrétaire général bonne santé, bonheur et succès dans votre mission de servir le Vietnam et son peuple.

Je tiens à vous adresser mes salutations les plus respectueuses".

* Lettre de félicitations du président russe Vladimir Poutine :

"Cher camarade Tô Lâm,

Je tiens à vous féliciter chaleureusement pour votre élection au poste de secrétaire général du Comité central du PCV.

Les résultats de la réunion du Comité central du PCV ont pleinement confirmé votre haut prestige politique et démontré vos mérites dans l’assurance du développement socio-économique et l’amélioration de la position du Vietnam sur la scène internationale.

Nous apprécions vos efforts visant à consolider le partenariat stratégique intégral entre nos deux pays. J'espère que les dialogues constructifs et la coordination commune sur les questions urgentes inscrites à l'agenda bilatéral et international se poursuivront. Cela répondra certainement aux intérêts fondamentaux de nos deux peuples, la Russie et le Vietnam, et contribuera à renforcer la sécurité et la stabilité dans l’Asie-Pacifique.

Je vous souhaite succès dans les activités du Parti et de l'État, ainsi que bonne santé et prospérité.

Cordialement".

VNA/CVN