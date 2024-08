Le président russe félicite le nouveau secrétaire général du PCV du Vietnam

>> Le Vietnam apprend l’expérience judiciaire de la Russie

>> Le président de l'AN reçoit le vice-président de la Douma d’État de Russie

>> Félicitations du dirigeant chinois Xi Jinping au dirigeant vietnamien Tô Lâm

>> Félicitations au secrétaire général du CC du PCV et président vietnamien Tô Lâm

>> Le dirigeant cubain félicite le SG du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm

Photo : VNA/CVN

Dans sa lettre, le président russe Vladimir Poutine a souligné que les résultats du plénum du Comité central du Parti communiste vietnamien ont confirmé la haute réputation politique de Tô Lâm et témoignent de sa contribution au développement socio-économique du pays et au renforcement de la position du Vietnam sur la scène internationale.

Il a exprimé son espoir que les deux pays poursuivront des dialogues constructifs et une coopération dans les agendas bilatéraux et internationaux, et a souhaité au secrétaire général du Parti Tô Lâm plus de succès dans le fonctionnement du Parti et de l'État.

Le même jour, le site Internet du Parti communiste de la Fédération de Russie (KPRF) a également publié les félicitations de son chef Guennadi Ziouganov au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam.

Dans son message, il a souligné que l'élection de Tô Lâm était le résultat de ses efforts de plusieurs années pour les intérêts de la nation et du peuple, estimant que sous la direction de Tô Lâm, le PCV, qui a été infiniment fidèle à l'enseignement du président Hô Chi Minh, obtiendrait davantage de résultats dans l’œuvre de Dôi Moi (Renouveau) et mettrait bien en œuvre la Résolution adoptée au XIIIe Congrès du Parti.

Guennadi Ziuganov a également noté son souhait que les relations fraternelles, ainsi que la coopération intégrale entre les deux Partis et les deux peuples continuent de se développer et de se consolider.

Plus tôt, l'élection du président Tô Lâm à la tête du Parti avec 100% des voix d'approbation a été largement couverte par les médias en Russie.

VNA/CVN