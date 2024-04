Lutte contre la pêche INN : des efforts tous azimuts pour le retrait du "carton jaune"

Les ministères, secteurs et localités doivent poursuivre leurs efforts pour faire lever le "carton jaune" de la Commission européenne (CE) contre les produits de la mer vietnamiens pour la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), en préparation de sa prochaine d’inspection.

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) qu’en vertu d’une directive récemment publiée par le Secrétariat du Comité central du Parti, l’ensemble du système politique est engagé dans la lutte contre la pêche INN.

Toutes les recommandations de la CE sur la pêche INN ont été incluses dans la Loi sur la pêche. Cependant, l’application de la loi s’est heurtée à plusieurs défis en raison des ressources humaines limitées du secteur de la pêche et du manque de coordination entre les localités pour informer les autorités des bateaux de pêche contrevenants.

Lê Minh Hoan a indiqué avoir demandé à la Direction des pêches et à la Force de surveillance des pêches vietnamiennes d’exercer une gestion basée sur les espaces marins plutôt que sur la localité et de surveiller de près le voyage des bateaux de pêche lorsqu’ils partent et rentrent au port de n’importe quelle localité.

En vue de réussir à éliminer le carton jaune lors de la prochaine inspection de la CE, il a souligné que le pays devait traiter de manière approfondie les trois problèmes majeurs, à savoir les bateaux de pêche empiétant sur les eaux étrangères, les bateaux éteignant leur dispositif VMS et les bateaux non immatriculés et sans licence.

Le responsable a appelé les localités à prendre des mesures drastiques et à sanctionner sévèrement toute violation, soulignant que ka lutte contre la pêche INN est une première étape pour le Vietnam afin de restructurer sa pêche, rendant le secteur plus transparent, responsable et durable.

Le 22 avril, le gouvernement a publié le 22 avril la résolution n°52/NQ-CP sur le programme d’action et le plan du gouvernement pour mettre en œuvre la Directive N°32 du 10 avril 2024 du Secrétariat sur le renforcement de la direction du Parti dans la lutte contre la pêche INN et le développement durable de la pêche.

