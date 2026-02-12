Inauguration de la première ligne de livraison maritime par drones au Vietnam

Le 12 février, au quai du ferry de Cân Gio, le Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec la Poste du Vietnam (Vietnam Post) et la société par actions CT UAV, a officiellement inauguré la première ligne vietnamienne de livraison postale maritime par UAV ( Unmanned Aerial Vehicle , un terme anglais qui signifie véhicule aérien sans pilote) reliant Cân Gio à Vung Tàu.

Photo : VNA/CVN

Cet événement marque la mise en service de la première liaison postale maritime sans pilote du pays, constituant une étape pionnière dans l’application de solutions de transport intelligent. L’initiative vise à améliorer l’efficacité de l’économie numérique locale tout en réduisant la pression exercée sur les infrastructures routières traditionnelles.

Elle résulte d’une étroite coopération entre plusieurs organismes, notamment le Commandement militaire de Hô Chi Minh-Ville, la Division aérienne 370, les autorités locales de Cân Gio et de Vung Tàu, ainsi que l’opérateur postal national.

Lors de la cérémonie, un vol direct a été effectué avec succès, transportant un colis réel de Cân Gio à Vung Tàu. L’opération s’est déroulée dans le strict respect du cadre juridique en vigueur, conformément aux décrets et aux autorisations de vol délivrés par les autorités compétentes.

Dans ce projet, Vietnam Post joue le rôle d’opérateur principal, responsable de l’organisation du service de livraison, de la gestion de la qualité et de l’intégration complète du trajet dans son système logistique, garantissant une traçabilité unifiée "un code - un parcours". Durant la phase initiale, le service privilégie les petits colis de moins de 5 kg, tels que documents administratifs et envois liés au commerce électronique.

Photo : VNA/CVN

Cette nouvelle ligne permet de réduire considérablement le temps de transport entre deux zones aux contraintes géographiques particulières, tout en offrant aux clients un suivi en temps réel et une solution alternative en cas de perturbations du trafic terrestre. Elle constitue également un modèle pilote encadré, permettant aux autorités de recueillir des données essentielles en vue de l’élaboration de politiques adaptées au développement de la logistique intelligente et de l’économie à basse altitude.

Afin de garantir la sécurité aérienne et la sûreté au sol, les paramètres de vol ont été rigoureusement définis : altitude maximale de 200 mètres, couloir aérien de 300 mètres et rayon d’opération de 500 mètres aux points de décollage et d’atterrissage. Les UAV utilisés sont des appareils spécialisés pour le transport logistique, équipés de caméras de surveillance et de systèmes de navigation autonome intelligents.

Les autorités municipales superviseront étroitement l’exploitation quotidienne de la ligne. Vietnam Post procédera à des évaluations régulières en matière de délais, de coûts et de qualité de service afin d’optimiser le modèle avant son éventuelle extension.

Au-delà d’une simple expérimentation technologique, cette initiative ouvre la voie à de nombreuses applications potentielles, telles que le transport médical d’urgence, l’assistance en cas de catastrophes naturelles ou encore la gestion urbaine intelligente. À terme, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de développer un réseau logistique vert, flexible et innovant, posant ainsi les bases d’une infrastructure de transport aérien à basse altitude au service de l’économie numérique.

VNA/CVN