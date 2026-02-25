Cần Gio, porte d’entrée maritime de la mégapole du Sud

Depuis le tournant historique du 1 er juillet 2025, date à laquelle Hô Chi Minh-Ville a officiellement fusionné avec les provinces de Bình Duong et de Bà Rịa - Vung Tàu, Cân Gio a changé de dimension.

Longtemps considérée comme une "oasis" écologique située à l’extrémité méridionale de la ville, la localité s’affirme désormais comme un point d’accès stratégique, une véritable porte ouverte sur l’océan, appelée à jouer un rôle central dans l’économie maritime régionale.

Percée des infrastructures côtières

Située au contact direct de la mer, Cân Gio n’est plus un point d’aboutissement, mais un point de départ. Sa position géographique, à la croisée d’un axe de communication maritime international et au cœur du corridor économique côtier, redéfinit son importance stratégique.

Cette mutation s’appuie sur une série de projets d’envergure lancés en 2025 et au début de cette année : le pont de Cân Gio, la ligne de métro Bến Thành - Cân Gio, le méga-port de transbordement international ainsi que la zone urbaine gagnée sur la mer. Ces projets structurants transforment en profondeur le paysage urbain local.

Concrètement, l’espace urbain évolue vers un modèle moderne, vert et durable. Une dynamique qui suscite enthousiasme et attentes chez les habitants comme chez les visiteurs.

Né et grandi à Cần Gio, Hông Van Thiện observe ces changements avec satisfaction : "Lorsque je regarde Cần Gio aujourd’hui, je constate une transformation majeure. Notre zone urbaine est plus spacieuse et plus agréable qu’auparavant. Les nouvelles routes et les nouveaux bâtiments ont métamorphosé la commune. Au-delà de l’apparence, le fonctionnement des autorités locales s’est modernisé et professionnalisé. Les démarches administratives sont désormais organisées, fluides et effectuées selon l’ordre d’arrivée."

Selon lui, l’amélioration du cadre urbain, conjuguée à la modernisation administrative, constitue un levier déterminant. "Le modèle de gouvernement local à deux niveaux a insufflé une nouvelle dynamique, rationalisant l’appareil administratif et le rendant plus efficace. Mais avec le développement de la ville, les attentes des habitants augmentent également", souligne-t-il.

La zone urbaine gagnée sur la mer, lancée à la mi-2025, accélère actuellement son développement. D’une superficie d’environ 2 870 hectares, dont plus de 1 357 hectares issus de l’extension maritime, le projet devrait accueillir jusqu’à 40 millions de visiteurs par an une fois la liaison maritime Cân Gio - Vung Tàu achevée. À l’approche du Têt du Cheval 2026, le chantier attire déjà de nombreux visiteurs venus photographier la route côtière bordée d’abricotiers et de pêchers en fleurs.

Công Quân, venu du centre de Hô Chí Minh-Ville, se dit impressionné : "Cela faisait deux ans que je n’étais pas revenu. Je ne pensais pas que Cân Gio changerait autant. La transformation est profonde et d’une grande ampleur. À l’avenir, je crois que Cân Gio pourra devenir une île verdoyante dotée d’une économie maritime et d’un tourisme développés, constituant une nouvelle locomotive de croissance pour la ville."

Même optimisme chez Nguyên Thị Hồng Thu, résidente de Hồ Chi Minh-Ville : "Après plus d’un an d’absence, j’ai constaté une évolution très rapide. Dans le contexte de l’expansion urbaine, Cần Gio est une porte stratégique vers la mer, propice au développement du tourisme écologique et de l’économie maritime. J’espère que ce lieu deviendra un espace vert dont la ville pourra être fière."

Au-delà des chantiers et des infrastructures, ces avancées nourrissent un climat de confiance et mobilisent la population autour d’un projet commun : bâtir une zone urbaine côtière moderne et durable.

Croissance verte et économie numérique

Pour assumer son rôle de porte d’entrée maritime d’une mégapole internationale, les autorités locales ont défini une stratégie à long terme axée sur la croissance verte et l’économie numérique.

Vo Thị Diêm Phuong, vice-présidente du Comité populaire communal, indique que, sur la période 2021 - 2025, la valeur moyenne totale de la production devrait progresser de 17,8%. Pour la seule année 2025, une croissance de 21,2% est attendue. Le revenu moyen par habitant atteint 94 millions de dôngs par an.

Au cours des cinq dernières années, plus de 2 000 emplois ont été créés et aucun ménage pauvre ne subsiste, selon les critères municipaux. L’année 2026 marque une étape clé dans la mise en œuvre de la Résolution du premier Congrès du Parti communal pour la période 2025-2030, avec pour objectif de maintenir une croissance à deux chiffres.

La vision à l’horizon 2030 ne se limite pas au développement économique. Elle vise la construction d’un écosystème urbain de niveau international. Cân Gio ambitionne de devenir une ville touristique d’écotourisme marin à rayonnement régional et international, tout en améliorant la qualité de vie de la population et en préservant l’écosystème de mangrove.

Six groupes de solutions sont déployés, allant de la réalisation des 33 objectifs de la Résolution du Congrès local à l’accélération de la réforme administrative, de la transformation numérique et de la modernisation des infrastructures de transport.

Cette orientation stratégique implique également une adaptation des cadres et des fonctionnaires. Truong Thị Ngọc Thảo, du Bureau du Comité populaire communal, souligne que les compétences numériques sont devenues essentielles pour traiter rapidement et efficacement les dossiers de la population.

Elle reconnaît que la mise en œuvre du modèle de gouvernement à deux niveaux a d’abord suscité certaines difficultés. "Ce qui nous a le plus encouragés, c’est la compréhension et le soutien des habitants. Ils ont fait preuve de patience et ont collaboré étroitement avec nous pour résoudre les démarches administratives".

Au Centre de services administratifs, Nguyên Thị Cát Thao insiste sur l’importance de l’autoformation, de l’innovation technologique et de l’accompagnement des habitants, notamment des pêcheurs disposant d’un accès limité aux outils numériques.

Lê Thị Kim Hiền, directrice du Centre, affirme que la priorité est donnée au sens des responsabilités et au renforcement des compétences informatiques. Des équipes d’assistance sont déployées dans les quartiers pour aider la population à se familiariser avec les services en ligne.

Une dynamique collective

La transformation de Cần Gio ne se résume ni aux indicateurs de croissance ni aux projets d’infrastructures. Elle repose sur une dynamique collective, née de la convergence entre la vision stratégique des dirigeants et les aspirations de la population.

Sous le soleil et la brise marine, les avenues bordées de fleurs annoncent un renouveau qui dépasse le simple changement de saison. En 2026, Cân Gio se présente comme une porte largement ouverte sur l’océan : une économie maritime en expansion, associée à la préservation rigoureuse de l’écosystème de mangrove, trace la voie d’un développement intelligent et durable, au service de la mégapole de Hô Chi Minh-Ville et de son ouverture sur le monde.

Texte et photos : Quang Châu/CVN