Un général cubain fait l'éloge de l'APV, un symbole d'héroïsme et de développement

Au cours des 80 dernières années, héritant et promouvant l'esprit de patriotisme, la quintessence de l'art militaire unique du peuple vietnamien, et avec le soutien des amis internationaux, l'Armée populaire du Vietnam (APV) n’a cessé de se développer, toujours digne d'être une force politique spéciale, une force de combat absolument loyale et fiable du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam, selon un général cubain.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 80e anniversaire de l’APV, le général de division Víctor Leonardo Rojo Ramos, membre du Comité central du Parti communiste de Cuba (PCC) et directeur du Département général de la politique du ministère cubain des Forces armées révolutionnaires, a exprimé son admiration devant le développement de l’Armée vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

L'APV a démontré son héroïsme lors de la lutte contre le colonialisme français, remportant la Victoire de Diên Biên Phu en 1954. Face à la puissance militaire américaine, elle a persévéré dans sa résistance, démontrant une résilience remarquable. L'Armée vietnamienne a perfectionné progressivement ses stratégies et ses tactiques pour remporter la victoire historique du 30 avril 1975, a-t-il rappelé.

Après les luttes pour l’indépendance et la réunification nationales, l'APV s'est concentrée sur la défense de la Patrie et la reconstruction du pays. Le Parti et l'État ont été engagés dans une modernisation continue des forces armées, visant à renforcer les compétences des soldats et à doter l'Armée d'équipements de pointe, a-t-il constaté.

Le général cubain a également salué la politique de défense des "quatre non" du Vietnam, la considérant comme une orientation majeure de la diplomatie pacifique et équilibrée. Il a estimé que cette politique contribue à maintenir l’amitié et le respect mutuel entre les pays, tout en défendant l’intégrité territoriale.

Le général Ramos a souligné que les relations entre les forces armées du Vietnam et de Cuba illustrent une amitié indéfectible, fondée sur des idéaux partagés et des expériences historiques communes.

VNA/CVN