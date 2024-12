Les réalisations socio-économiques constituent les bases de "l’ère de l’essor du Vietnam"

Les réalisations politiques, socio-économiques et diplomatiques constituent les bases pour faire entrer le Vietnam dans "l’ère de l’essor de la nation" mentionné récemment par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a déclaré Kyril Whittaker, chercheur britannique en politique et histoire vietnamiennes et membre du Parti communiste britannique.

Dans une récente interview accordée aux correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Royaume-Uni, Kyril Whittaker a estimé qu’en poursuivant le développement global de l’économie vietnamienne, l’amélioration du niveau de vie et la protection de l’environnement, le pays est en bonne voie pour atteindre son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2030.

Louant les réalisations économiques du Vietnam, le chercheur britannique a souligné que depuis la mise en œuvre par le pays de la politique Dôi Moi (Renouveau) en 1986, l’économie a maintenant augmenté de 96 fois.

Le Vietnam a également développé ses infrastructures à un rythme soutenu et, à cette fin, a vu une mise en œuvre successive et rapide de projets à travers le pays, a-t-il précisé, citant les transports publics avec le développement des métros à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, et le développement d'un projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, plaçant le Vietnam à l'avant-garde des transports publics propres et de qualité.

La mise en œuvre rapide des projets d'infrastructure a entraîné des changements majeurs dans les villes et les provinces du pays, a noté le chercheur, soulignant que de nouvelles routes, de nouveaux bâtiments, des gratte-ciels, des écoles, des maisons, des hôtels, des banques et des magasins ont été construits à Cân Tho seulement un an après son retour dans cette ville, où il vivait et travaillait.

En parallèle, le développement et le rythme rapides de la lutte contre la pauvreté au Vietnam ont contribué à libérer le peuple vietnamien de la pauvreté à un rythme effréné, a-t-il déclaré, citant l’objectif du gouvernement d’éradiquer complètement tous les logements temporaires et délabrés d’ici la fin de 2025.

Selon lui, la reconstruction après les catastrophes naturelles s’est également déroulée à un rythme rapide pour loger les gens et assurer leur sécurité et leur bien-être. Il a cité les récents glissements de terrain de septembre au village Nu qui ont anéanti des quartiers, détruisant des maisons et des moyens de subsistance. Pourtant, au début du mois de novembre, les structures de maisons neuves, d’écoles et de centres culturels étaient visibles, parsemées dans le paysage, dont la construction devrait être achevée d’ici la fin de l’année.

Selon le chercheur, il s’agit du résultat des politiques et programmes du Parti visant à réduire la pauvreté et à améliorer le niveau de vie de la population qui remontent à 1945, lorsque les premières campagnes nationales ont été lancées par le Président Hô Chi Minh.

Whittaker a également souligné les principales réalisations environnementales du Vietnam, en précisant qu’au cours des deux dernières décennies, la couverture forestière du pays a augmenté de 56%, ainsi que la protection des forêts et des espèces menacées et le développement continu d’une agriculture verte et responsable. Dans les grandes villes comme Hanoï, les transports publics sont en transition verte, les bus étant remplacés par des véhicules électriques.

En ce qui concerne les droits de l’homme et le droit au développement des personnes, il estime que les droits de l’homme sont non seulement protégés mais pleinement développés au plus haut potentiel au Vietnam, qui a l’un des taux de participation des femmes les plus élevés dans sa population active et son Assemblée nationale.

En termes de liberté religieuse, le Vietnam possède de beaux temples, églises et autres lieux de culte, qui sont bien fréquentés et entretenus et font partie des communautés, a souligné le chercheur, ajoutant qu'il était impressionné par l'ampleur, la beauté et le rôle des églises, temples et mosquées qu'il a visités dans les communautés.

Rôle actif au sein d’organisations et de forums internationaux

Il a estimé que ces éléments montrent clairement non seulement la forte législation vietnamienne en matière de droits de l'homme, mais aussi son souci délibéré de garantir que les droits accordés aux citoyens soient réellement exerçables.

S’agissant des relations extérieures du Vietnam, Whittaker a déclaré que le pays avait élargi sa coopération avec d'autres pays du monde entier.

Il a cité le discours d'investiture du secrétaire général Tô Lâm, dans lequel il a expliqué comment le Vietnam continuerait à "contribuer à la promotion et à l'approfondissement des relations entre le pays et d'autres pays, en particulier les pays voisins, les amis traditionnels".

Le Vietnam a également joué un rôle actif au sein d’organisations et de forums internationaux tels que l’ONU, l’ASEAN, le G20, la Commission du Mékong et le Mouvement des non-alignés. En outre, il est un membre actif des discussions visant à élaborer le Code de conduite des parties en Mer Orientale (COC) et défend toujours l’indépendance et la liberté des peuples du monde entier.

Selon Kyril Whittaker, à travers ces forums, le Vietnam a utilisé sa politique de "diplomatie du bambou" avec "des racines fortes, des tiges solides et des branches flexibles" pour élargir ses relations et établir de nouveaux partenariats tout en préservant son indépendance, sa sécurité et sa liberté et en même temps en représentant le lien avec son peuple.

Il a conclu que le Vietnam est entré dans "l’ère de l’essor de la nation" avec des fondements socio-économiques obtenus grâce au respect du principe d’un État du peuple, par le peuple, pour le peuple, selon lequel le peuple est au centre et a le droit de maître du peuple, contribuant à promouvoir le développement du peuple, du pays et du Parti, au service de la cause de la construction du socialisme et du communisme.

