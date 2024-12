La JICA confirme le potentiel industriel du Vietnam : perspectives et défis

Pour que le Vietnam puisse éviter le « piège du revenu intermédiaire » et progresser vers l’objectif de devenir un pays développé et à revenu élevé d’ici 2045, l’amélioration de la productivité du travail et la création de valeur ajoutée seront des facteurs importants, a souligné Funabashi Gaku, également conseiller principal de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Funabashi Gaku a insisté sur la nécessité pour le Vietnam de renouveler son modèle économique, en passant d'une dépendance aux IDE et aux coûts salariaux bas vers une stratégie d'innovation basée sur ses propres ressources.

Évaluant le développement industriel du Vietnam, il a déclaré être très optimiste. Prenant pour exemple l'industrie des semi-conducteurs, où le Vietnam vise à former 50.000 ingénieurs d'ici 2030, Funabashi Gaku a souligné l'importance de s'inspirer des processus de développement et des modèles d'entreprises de pointe en Asie, tels qu’au Japon ou en République de Corée. Il a affirmé que le développement technologique peut commencer par l'imitation et par un processus continu de recherche et de développement et d'investissement.

Il a également insisté sur la nécessité de définir clairement le marché et d'élaborer une stratégie basée sur les ressources et les atouts disponibles, ainsi que sur le soutien des agences gouvernementales compétentes.

Le conseiller principal de la JICA a mis en garde contre une vision trop optimiste des transferts de technologies, soulignant que les entreprises japonaises et d'autres pays, bien qu'apportant un savoir-faire précieux, ne peuvent transférer l'intégralité de leurs technologies les plus avancées pour des raisons de propriété intellectuelle et de compétitivité.

Pour devenir un pays à revenu élevé, le Vietnam peut d’abord recevoir des technologies provenant des investissements étrangers et considérer cela comme une première étape. Ensuite, les entreprises privées, principaux moteurs du développement de l’industrie nationale, doivent elles-mêmes innover pour parvenir à une meilleure position.

Il a déclaré que les ministères, départements et autorités locales du Vietnam apportent un certain soutien aux petites entreprises privées. Bien qu’elles ne fassent pas actuellement partie de l’industrie nationale, elles constituent des candidats potentiels susceptibles de contribuer au développement futur du Vietnam.

Renforcer les capacités de ces entreprises et les aider à participer au secteur industriel est le domaine dans lequel la JICA peut apporter son soutien.

Il a proposé à la JICA de mettre en commun ses efforts avec les ministères, les agences et les autorités locales du Vietnam afin de renforcer collectivement les capacités des petites entreprises.

