Dans la quiétude des lieux de culte

La semaine dernière, la Une du numéro 50 nous permettait de rester encore un peu dans la province septentrionale de Ninh Bình. Cette fois-ci, nous étions conviés à l’incroyable pagode Bái Đính, sanctuaire bouddhiste le plus important du Vietnam et même d’Asie du Sud-Est.

On y assistait à une cérémonie de lâcher de colombes afin de prier pour la paix dans le monde à l’occasion de la cérémonie d’ouverture de la 11e Journée du Vesak, l’événement le plus significatif du calendrier bouddhiste en commémoration de la naissance, de l’illumination et de la disparition du Bouddha.

Située à une quinzaine de kilomètres de la ville de Ninh Bình (chef-lieu de la province éponyme), la pagode Bái Đính fait partie des sites religieux, culturels et historiques les plus remarquables du Vietnam. On y vient de loin pour admirer ses majestueuses splendeurs architecturales.

Bái signifie “pratique du culte” et Đính est le nom du sommet. Bái Đính pourrait être ainsi traduit par “Culte du Ciel et de la Terre, du Bouddha et des anges célestes”. Il s’agit d’un immense complexe de pagodes réparti sur environ 530 ha.

Bái Đính a la particularité d’être composée d’une ancienne pagode construite dans deux grottes et d’une nouvelle pagode, située à 800 m de l’ancienne, où sont dispersés plusieurs temples sacrés et monuments bouddhistes exceptionnels reliés par deux longs couloirs.

L’ancienne pagode millénaire, construite en 1136 sous la dynastie des Lý (1009-1225), se trouve sur le mont Ðính, à 187 m d’altitude. Elle est nichée dans la caverne Sáng (Lumière) - lieu de culte du Bouddha et des génies - et dans la grotte Tối (Sombre) - dédiée à la Déesse Mère et aux immortels.

La nouvelle pagode Bái Đính comprend plusieurs temples bouddhistes ainsi qu’un stupa monumental de 13 étages et 100 m de haut, avec un ascenseur et 72 marches. Il est considéré comme le plus haut stupa d’Asie du Sud-Est.

Ce qui est remarquable, c’est que tout le site est agrémenté de végétation et d’arbres, notamment celui de la Bodhi, arbre important dans le bouddhisme. Les visites explosent chaque année lors de la Fête de la pagode Bái Đính qui a lieu du 6e jour du 1er mois lunaire jusqu’à la fin du 3e mois lunaire.

L’exceptionnelle pagode Bái Đính multiple les records, notamment pour la plus grande cloche en cuivre, la statue de Sakyamuni la plus haute et massive, les trois plus grands Bouddhas en cuivre : du passé, du présent et de l’avenir…

Cet espace religieux invraisemblable est un témoignage montrant que “la liberté de croyance et de religion est l’un des droits universels de la personne” au Vietnam et qu’elle y est garantie. De quoi disqualifier tous ceux qui voudraient déformer cette réalité.

Hervé Fayet/CVN