Le représentant adjoint du PNUD au Laos impressionné par les réussites du Vietnam

Actuellement, le contexte régional et international évolue rapidement, avec des dynamiques complexes et imprévisibles. L’impact du changement climatique aggrave les catastrophes naturelles et les épidémies, affectant non seulement la vie des populations, mais aussi le développement économique de chaque pays. Cependant, sous la direction avisée du Parti communiste du Vietnam (PCV), le pays a enregistré des avancées positives en matière de développement socio-économique et de relations extérieures au cours de l’année dernière, a souligné Dao Xuân Lai.

Après près de 40 ans de mise en œuvre de la politique de Renouveau (Doi Moi), l’économie vietnamienne a atteint une envergure de 430 milliards de dollars en 2023, se positionnant parmi les 40 plus grandes économies mondiales et dans le top 5 de l’ASEAN. Le Vietnam s'est profondément intégré sur la scène internationale, bâtissant une économie ouverte, augmentant ses exportations et attirant massivement les investissements. Il figure désormais parmi les cinq économies les plus ouvertes du monde, entretenant des relations économiques et commerciales avec 230 pays et territoires.

Le pays a signé plus de 500 accords bilatéraux et multilatéraux, dont 17 accords de libre-échange, consolidant son rôle actif dans le commerce mondial. En outre, le Vietnam a établi des relations diplomatiques de plus en plus solides avec les 193 pays membres des Nations unies et participe activement à plus de 70 organisations internationales et forums. Ces résultats constituent des jalons significatifs pour l’intégration économique et diplomatique du Vietnam.

Maintenir la stabilité politique, macroéconomique et sociale

Dào Xuân Lai a souligné que pour poursuivre cette trajectoire, le Vietnam devrait maintenir la stabilité politique, macroéconomique et sociale, ce qui est essentiel pour renforcer la confiance des partenaires internationaux et des entreprises étrangères souhaitant investir dans le pays.

Il a également insisté sur l'importance d'améliorer la productivité du travail, un facteur clé pour accroître la compétitivité de l'économie et des entreprises vietnamiennes. Le pays doit instaurer des mécanismes et politiques favorisant l’innovation, la recherche et l’application technologique, tout en s’appuyant sur des valeurs durables pour promouvoir une économie verte.

Grâce à ses atouts en énergie solaire et éolienne, le Vietnam devrait intensifier l’utilisation des ressources renouvelables et encourager une économie circulaire. En parallèle, une diplomatie économique proactive est cruciale pour ouvrir de nouveaux marchés et faciliter l’exportation de produits ''Made in Vietnam''.

Enfin, le Vietnam devrait multiplier les dialogues avec d’autres nations afin de consolider sa position dans le commerce mondial et dans les forums internationaux, a conclu Dao Xuân Lai.

