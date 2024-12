Des experts australiens saluent les progrès économiques du Vietnam

>> Potentiels des relations économique et d'investissement Australie - Vietnam

>> Des experts optimistes quant à l'avenir des relations Vietnam - Australie

>> Le réseau d'innovation contribue aux relations Vietnam - Australie

Photo : VNA/CVN

Selon le Professeur Hal Hill, cette performance a été saluée par la Banque asiatique de développement (BAD) dans ses dernières perspectives de développement pour la région.

Ce classement international montre que les progrès socio-économiques du Vietnam sont très impressionnants.

Qui aurait pu prédire, à la fin du XXe siècle, que le Vietnam se hisserait si rapidement au rang d'économie à revenu intermédiaire supérieur ? C'est ce que prévoit désormais le Professeur Hal Hill.

Dans un contexte international marqué par une grande instabilité, le Professeur Hal Hill a souligné l'importance pour le Vietnam de diversifier ses partenariats économiques et stratégiques. L'élévation de ses relations avec l'Australie, la France et la Malaisie au rang de partenariats stratégiques globaux en 2024 illustre parfaitement cette volonté de construire un réseau de relations plus équilibré et résilient.

Il a cependant insisté sur le fait que ces élévations de statut devaient se traduire par des actions concrètes, notamment en renforçant les liens économiques entre les entreprises vietnamiennes et celles de leurs nouveaux partenaires stratégiques.

Layton Pike, spécialiste de l'Institut des politiques Australie - Vietnam, a souligné que l'équilibre des relations régionales constituait un élément clé de la politique étrangère du Vietnam. Le choix de porter les relations Vietnam - Australie au niveau de partenariat stratégique global en 2024 s'inscrit parfaitement dans cette perspective.

Selon Layton Pike, la transition de leadership de 2024 ne devrait pas compromettre la capacité du Vietnam à maintenir une politique étrangère stable et efficace, même dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe.

VNA/CVN