Un gardien de l’âme et de l’écriture thai

À 75 ans, Quàng Van Khoa consacre son énergie à la transmission de la langue thai dans la commune de Ta Khoa (Son La). Par son engagement bénévole et intergénérationnel, il œuvre sans relâche à la préservation d’un patrimoine culturel précieux pour sa communauté.

Âgé de 75 ans et fort de 46 années d’adhésion au Parti communiste du Vietnam, Quàng Van Khoa, de l’ethnie Thai, originaire du village de Khoa, commune de Ta Khoa, province de Son La (Nord), consacre depuis de nombreuses années toute son énergie à l’enseignement de la langue thai aux habitants locaux, dans le but de la préserver - un patrimoine culturel que nombre d’autres minorités ethniques au Vietnam ne possèdent pas.

Animé par une profonde conviction, il a organisé des classes ouvertes à tous, des personnes âgées aux plus jeunes, afin d’enseigner la lecture, l’écriture et la pratique orale du thai. Son souhait le plus cher est de voir la langue de son ethnie être préservée et valorisée pour les générations futures.

Grâce à son dévouement constant, M. Khoa est considéré comme un véritable “enseignant “ et une figure de référence pour la communauté thai de la commune de Ta Khoa.

Texte et photos : Minh Duc - Xuân Lôc/CVN