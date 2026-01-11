Un gardien de l’âme et de l’écriture thai

>> Préservation du tissage de brocart des Thai
|Quàng Van Khoa accompagne les habitants locaux dans l’apprentissage de la langue thai.
Âgé de 75 ans et fort de 46 années d’adhésion au Parti communiste du Vietnam, Quàng Van Khoa, de l’ethnie Thai, originaire du village de Khoa, commune de Ta Khoa, province de Son La (Nord), consacre depuis de nombreuses années toute son énergie à l’enseignement de la langue thai aux habitants locaux, dans le but de la préserver - un patrimoine culturel que nombre d’autres minorités ethniques au Vietnam ne possèdent pas.
|Les classes de Quàng Van Khoa suscitent un vif engouement, rassemblant des participants de tous âges.
Animé par une profonde conviction, il a organisé des classes ouvertes à tous, des personnes âgées aux plus jeunes, afin d’enseigner la lecture, l’écriture et la pratique orale du thai. Son souhait le plus cher est de voir la langue de son ethnie être préservée et valorisée pour les générations futures.
|Un cours de langue thai organisé dans son foyer.
|Les épopées, chants populaires et proverbes thai sont intégrés aux leçons afin de rendre l’apprentissage plus vivant et accessible.
|Cours gratuit de lecture et d’écriture thai offert aux habitants du village de Khoa.
Grâce à son dévouement constant, M. Khoa est considéré comme un véritable “enseignant “ et une figure de référence pour la communauté thai de la commune de Ta Khoa.
Texte et photos : Minh Duc - Xuân Lôc/CVN