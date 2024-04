Les plateformes numériques multinationales renforcent l'exploitation du marché vietnamien

Le Vietnam est l'un des marchés de divertissement les plus prometteurs et devrait devenir le marché du commerce électronique à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est.

>> L'e-commerce ouvre des opportunités de croissance mondiale pour les entreprises

>> L'annonce de la liste de 100 entreprises au Pavillon du Vietnam sur Alibaba.com

>> Les revenus des cinq principales plateformes de commerce électronique augmentent de 79%

Photo : VNA/CVN

D'après TikTok Vietnam, le nombre de vendeurs ainsi que les revenus moyens de la plateforme numérique TikTok au Vietnam ont triplé l'année dernière.

Sur le marché vietnamien, TikTok a dépassé Lazada, plateforme numérique d'Asie du Sud-Est acquise par Alibaba en 2016, pour devenir la deuxième plus grande plateforme numérique, juste derrière la plateforme Shopee de Singapour.

La société d'analyse de marché Metric a déclaré que les vendeurs de TikTok avaient gagné environ 1,3 milliard d'USD au cours des six derniers mois.

Selon les statistiques de l'agence d'études de marché Data Reportal, sur le marché vietnamien qui compte plus de 100 millions d'habitants, TikTok comptait environ 50 millions d'utilisateurs il y a un an. Début 2024, ce chiffre est passé à 67 millions tandis que le nombre d'utilisateurs de Facebook était de 73 millions et celui de YouTube de 63 millions.

D'après le dernier rapport du Département du commerce électronique et de l'économie numérique (relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce), le commerce électronique vietnamien a enregistré une forte croissance ces dernières années. Plus précisément, si en 2018, les revenus du commerce électronique de détail B2C au Vietnam n'étaient que d'environ 8 milliards d'USD, en 2023, ils atteignaient 20,5 milliards d'USD. Selon les prévisions, les revenus et le volume des ventes sur les plateformes numériques B2C continueront d'augmenter fortement, pouvant atteindre 650.000 milliards de dôngs (25,35 milliards d'USD) d'ici 2024.

En décembre 2023, selon Statista, le Vietnam était classé parmi les 10 premiers pays en termes de taux de croissance du commerce électronique.

Un rapport, publié conjointement par Google, Temasek, Bain & Company, a montré que le Vietnam figurait parmi les pays ayant le taux de croissance le plus élevé d'Asie du Sud-Est en termes d'achats en ligne. Le Vietnam est devenu le pays dont l’économie numérique connaît la croissance la plus rapide d’Asie du Sud-Est depuis deux années consécutives (2022 et 2023). Il est prévu que les revenus des cinq principales plateformes numériques au Vietnam atteindraient 310.000 milliards de dôngs en 2024, soit une augmentation de 35% sur un an.

Dang Anh Dung, directeur général adjoint de Lazada Vietnam, a déclaré que le Vietnam était l'un des pays à la croissance économique la plus rapide d'Asie du Sud-Est. Les achats en ligne sont désormais devenus une habitude des consommateurs vietnamiens.

VNA/CVN