Les banques augmentent leurs taux d'intérêt pour attirer les déposants

Plus précisément, Techcombank a augmenté les taux d’intérêt sur les dépôts pour toutes les durées. Selon la nouvelle liste de taux d’intérêt de Techcombank, les déposants ayant une durée d’un à deux mois bénéficieront d’un taux d’intérêt de 2,55% par an, en hausse de 0,3 point de pourcentage par an par rapport au mois dernier.

De même, le taux d’intérêt des dépôts de la banque pour des durées de trois à cinq mois a également augmenté pour atteindre 2,95% par an, soit une hausse de 0,4 point de pourcentage par an.

Les taux des dépôts à plus long terme de six à 11 mois et de 12 à 36 mois chez Techcombank ont également augmenté de 0,3 et 0,1 point de pourcentage par an pour atteindre respectivement 3,85% et 4,65% par an.

Pour les dépôts d'une valeur supérieure à 1 milliard de dongs, Techcombank applique un taux d'intérêt plus élevé de 0,1 à 0,2 point de pourcentage par rapport aux niveaux ci-dessus, en fonction de la durée et du montant du dépôt.

De même, chez VIB, les taux d'intérêt sur les dépôts pour des durées de deux à cinq mois ont augmenté de 0,2 point de pourcentage par an pour atteindre 2,8 à 3% par an. Les taux d’intérêt de la banque pour les dépôts de 6 à 11 mois ont également augmenté de 0,1 point de pourcentage par an pour atteindre 4,1% par an.

Non seulement Techcombank et VIB, mais aussi Bac A Bank suit également la même tendance avec une hausse des taux de 0,15 à 0,25 point de pourcentage par an pour les dépôts de six à 18 mois. Actuellement, Bac A Bank applique un taux d'intérêt de 4,5% par an pour les dépôts à six mois, 4,6% par an pour les dépôts à neuf mois, 5,1% par an pour les dépôts à 12 mois et 5,5% par an pour les dépôts à 18 mois.

Auparavant, un certain nombre d'autres banques ont participé à la course à l'augmentation des taux d'intérêt sur les dépôts, notamment BIDV, VietinBank, BVBank, TPBank et Sacombank.

La hausse des taux d'intérêt sur les dépôts n'échappe pas aux prévisions des experts, surtout dans le contexte où le montant de l'épargne dans le système bancaire a diminué pour la première fois après 25 mois consécutifs de hausse.

Selon les dernières données de la Banque d'État du Vietnam (BEV), fin janvier 2024, les dépôts des particuliers ont atteint près de 6,5 quadrillions de dôngs, en baisse de 0,53% par rapport à la fin de l'année dernière, tandis que les dépôts des entreprises ont également diminué de 2,41% à plus de 6,67 quadrillions de dôngs.

Les données du Bureau général des statistiques montrent également que les dépôts bancaires au 25 mars de cette année ont diminué de 0,76% par rapport au début de l'année, alors qu'ils ont augmenté de près de 1,2% à la même période de l'année dernière.

Dr. Nguyên Duc Dô, directeur adjoint de l'Institut d'économie financière de l'Académie des finances, a déclaré que l'augmentation des taux d'intérêt sur les dépôts pourrait provenir de la reprise de la demande de crédit. La BEV a alloué tous les quotas de crédit aux banques commerciales dès le début de l'année, au lieu d'une partie seulement comme les années précédentes, de sorte que les banques doivent lever davantage de dépôts pour répondre facilement aux besoins en capitaux des entreprises, de la production et de la consommation.

Cependant, les experts estiment que les taux d'intérêt sur les dépôts n'augmenteront guère dans les temps à venir, car l'orientation du gouvernement et de la BEV est de stabiliser les taux d'intérêt et même de s'efforcer de les réduire pour soutenir la croissance économique.

