Un Fonds national du logement pour équilibrer l’offre et la demande

" La création et le fonctionnement du Fonds national du logement constituent une mission urgente et exigeante, mais doivent être mis en œuvre dans les prochaines années de manière réellement faisable, en lien avec les besoins réels, avec un mécanisme de gestion flexible et en évitant tout gaspillage ", a déclaré le vice-Premier ministre Trân Hông Ha lors d’une réunion tenue le 25 septembre à Hanoï.

La réunion était consacrée au projet de décret portant création et fonctionnement du Fonds national du logement ainsi que sur les mesures d'application de la résolution N° 201/2025/QH15 de l'Assemblée nationale relative au pilotage d'un certain nombre de mécanismes et de politiques spécifiques de développement du logement social.

Trân Hông Ha a souligné que le Fonds national du logement ne se limiterait pas à la création de logements, mais qu’il serait également associé à l’investissement dans la construction de logements sociaux, d’infrastructures techniques et sociales. Il a insisté sur la nécessité d’étudier de manière approfondie le mécanisme de fonctionnement afin d’éviter toute approche formaliste.

Le Fonds devra être doté de mécanismes d’attraction et de mobilisation de capitaux, de répartition équilibrée des ressources et bénéficier d’une coordination étroite entre le gouvernement central et les autorités locales.

Les ressources financières du fonds pourraient provenir de plusieurs canaux, mais devront être clairement définies, gérées de manière souple et sous forme de capital circulant, afin d’éviter que des logements soient construits mais restent inoccupés, entraînant un gaspillage.

Le Fonds national du logement contribuera à équilibrer l’offre et la demande, à ajuster la structure des biens immobiliers, à réduire les coûts dans le segment du logement commercial, et à stabiliser et à assainir le marché immobilier, tout en créant une source de financement durable pour le développement du logement.

Selon le vice-ministre des Finances, Dô Thanh Trung, le projet de décret précise que le Fonds fonctionnera uniquement à des fins de location, sur une base non lucrative, avec la personnalité juridique et sous la forme d’un fonds financier hors budget.

Le ministère des Finances a proposé que le décret garantisse la flexibilité pour les localités, afin d’éviter l’imposition d’un modèle unique et de limiter la création de nouvelles structures administratives.

