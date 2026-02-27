Vietjet honorée "Meilleur lieu de travail au monde", affirmant sa position de groupe aérien multinational

Vietjet a été distinguée par trois prestigieux prix internationaux, dont "Global Best Place to Work in 2026", le "Diversity Impact Award" et "Global Best Employer Brand", lors du World HRD Congress & Awards 2026 organisé à Mumbai, en Inde.

Photo : VJ/CVN

En particulier, le World HRD Congress & Awards a pour la première fois reconnu Vietjet comme "Meilleur lieu de travail au monde", ainsi que lauréate du "Diversity Impact Award", marquant une étape importante dans le développement des ressources humaines et la construction d’une culture d’entreprise conforme aux standards internationaux. Ces distinctions constituent une preuve claire de l’orientation stratégique plaçant l’humain au cœur de la démarche ESG et du développement durable de la compagnie.

Actuellement, Vietjet compte plus de 9000 collaborateurs, dont plus de 1000 employés internationaux originaires de 68 pays. Cette équipe multiculturelle reflète non seulement un environnement de travail ouvert et intégré, mais aussi la vision globale d’une compagnie aérienne de nouvelle génération. La stratégie RH durable de Vietjet se déploie à travers des politiques garantissant l’égalité des chances, le respect des différences et la promotion de l’inclusion dans l’ensemble des opérations : exploitation aérienne, technique, services et fonctions support. Chaque individu bénéficie d’opportunités de développement fondées sur les compétences et les performances, dans un cadre transparent et professionnel favorisant l’écoute et la reconnaissance.

Auparavant, Vietjet a été à plusieurs reprises classée parmi les "Meilleurs lieux de travail" au Vietnam et en Asie, tout en recevant de nombreux prix internationaux décernés par Skytrax, AirlineRatings et World Travel Awards. Fidèle à sa philosophie selon laquelle l’humain constitue le moteur d’une croissance durable, Vietjet affirme sa position comme un espace où les carrières prennent leur envol sans frontières, accompagnant la connexion du monde par la confiance, les opportunités et l’ambition.

Créé en 1992, le World HRD Congress figure parmi les plus grands événements mondiaux dans le domaine des carrières et des ressources humaines. Il rassemble dirigeants et experts issus de plus de 133 pays, constituant une plateforme de networking et de reconnaissance des organisations pionnières en stratégie humaine. Le processus d’évaluation des prix implique un jury composé d’experts internationaux de renom.

Minh Thu/CVN