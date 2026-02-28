Les entreprises vietnamiennes montent en gamme pour conquérir les marchés mondiaux

Ne se reposant plus uniquement sur des avantages fondés sur des coûts de production bas ou des incitations tarifaires, un nombre croissant d’entreprises vietnamiennes affirment désormais leur position sur les marchés internationaux grâce à l’innovation technologique, au respect des normes de qualité et à la construction de marques solides.

Toutefois, pour permettre à l’ensemble du tissu entrepreneurial de rivaliser pleinement avec les acteurs étrangers, le cadre politique et institutionnel doit continuer d’être perfectionné.

Selon Phan Minh Thông, président du groupe Phuc Sinh, la compétitivité internationale repose avant tout sur une transformation interne continue.

Ancien exportateur de poivre brut, Phuc Sinh s’est orienté vers la transformation à forte valeur ajoutée, l’investissement dans la marque et l’intégration directe aux réseaux de distribution mondiaux.

Aujourd’hui, ses produits - notamment poivre et café - sont présents sur plus de 120 marchés, pour un chiffre d’affaires à l’exportation estimé à plus de 400 millions de dollars par an.

D’après lui, la concurrence internationale ne consiste plus seulement à "vendre", mais à "conserver le marché". Les partenaires accordent désormais une importance primordiale à l’origine des matières premières, au caractère durable des processus de production et à la capacité d’approvisionnement à long terme, bien au-delà du seul critère du prix.

Partageant cette analyse, Nguyên Dinh Tùng, président du conseil d’administration de Vina T&T Group, estime que les entreprises vietnamiennes ne pourront se hisser au niveau de leurs homologues étrangères qu’en maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur.

Fort de son expérience dans l’exportation de fruits frais vers des marchés exigeants tels que les États-Unis, l’Union européenne et le Japon, il souligne que le contrôle des zones de production, la maîtrise des normes de qualité et de la logistique constituent des conditions essentielles pour maintenir des parts de marché et honorer des engagements à long terme.

Au-delà de l’agriculture, la montée en compétitivité des entreprises vietnamiennes se manifeste également dans les secteurs de haute technologie.

Selon le Dr. Luong Viêt Quôc, directeur général de Real-time Robotics, les drones conçus et fabriqués au Vietnam sont désormais capables de rivaliser directement avec ceux provenant de Chine, d’Israël ou des États-Unis.

L’entreprise maîtrise aussi bien la conception matérielle que les algorithmes de pilotage et l’intégration de l’intelligence artificielle, tout en adaptant ses produits aux besoins spécifiques des marchés.

Ces avancées ont contribué à porter les exportations vietnamiennes de plus de 336 milliards de dollars en 2021 à 475 milliards de dollars en 2025. Des dizaines de milliers d’entreprises participent aujourd’hui aux activités d’exportation, et plusieurs filières ont consolidé leur position sur des marchés majeurs.

Néanmoins, selon les experts, le nombre d’entreprises véritablement compétitives reste encore en deçà du potentiel de l’économie nationale.

Nguyên Ngoc Hoa, président de l’Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville, estime que le principal défi réside dans la capacité d’adaptation aux "nouvelles règles du jeu" du commerce mondial. Les exigences liées à la taxe carbone, aux normes ESG, aux mesures de défense commerciale ou encore à la hausse des coûts logistiques exercent une pression croissante, alors que de nombreuses entreprises disposent encore de ressources limitées.

Face à ces enjeux, les spécialistes recommandent d’accélérer la réforme des procédures administratives afin de réduire les coûts de conformité, de mettre en place des politiques de crédit adaptées aux entreprises innovantes et engagées dans la transition verte, ainsi que de développer les infrastructures logistiques et de renforcer les liens entre entreprises nationales, entreprises à capitaux étrangers et réseaux de distribution internationaux.

L’enjeu n’est donc pas seulement de mettre en avant quelques réussites exemplaires, mais d’élargir le cercle des entreprises vietnamiennes capables de s’intégrer durablement aux chaînes de valeur mondiales et de s’imposer dans la concurrence internationale.

