Journées du film vietnamien en Russie

>> La Journée du Vietnam en Russie

>> Ouverture des "Journées culturelles vietnamiennes en Russie"

Photo : VNA/CVN

Cinq films vietnamiens que sont The Legend of Quan Tien (Légende de Quan Tiên, réalisateur Dinh Tuân Vu), Forget Me Not (Myosotis, réalisateur Mai Thê Hiêp), Mắt biếc/Dreamy Eyes (Yeux rêveurs, réalisateur Victor Vu), Đào, phở và piano (Fleur de pêcher, Pho et Piano, réalisateur Phi Tiên Son) et Em Và Trịnh (Trịnh et ses muses, réalisateur Phan Gia Nhât Linh), sont projetés à cette occasion.

Lors de l’ouverture de cet événement, la cheffe du Département de la coopération internationale du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Phuong Hoà, a souligné l'importance de l'événement pour célébrer le 30e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales entre le Vietnam et la Russie.

Ce sont des films qui ont été bien accueillis par un grand nombre de spectateurs et ont été projetés dans certains pays à travers le monde, a indiqué Nguyên Phuong Hoà.

De son côté, le directeur du Département du cinéma et de la transformation numérique du ministère russe de la Culture, Dmitri Davydenko, s’est dit heureux de faire découvrir à son public la culture diversifiée, brillante et unique et l'histoire du Vietnam à travers le cinéma.

Pour sa part, Elza Antonova, directrice générale de Roskino - organisation chargée de promouvoir le cinéma russe dans le monde, a estimé que les cinq films sélectionnés impressionneraient le public russe.

Elle a également affirmé que Roskino essayait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans le domaine du cinéma, non seulement dans la projection de films, mais aussi dans la production cinématographique, qu'elle considère réalisable et prometteuse.

Tous les films sont sous-titrés en russe. L'entrée est gratuite.

VNA/CVN