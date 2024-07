La beauté de la culture populaire à travers les peintures de Truong Dinh Huy

Du 5 au 9 juillet, la première exposition personnelle du peintre Truong Dinh Huy, membre de l'Association des beaux-arts du Vietnam, se tiendra au Centre d'exposition des beaux-arts et de la photographie dans l’arrondissement de Hoàn Kiêm (Hanoï). Sur le thème "Rêve", cette exposition présentera 47 œuvres composées de trois matériaux principaux, le papier do , la gouache et l'acrylique.

Photo : NVCC/CVN

Dans le cadre de l’exposition, Truong Dinh Huy met l’accent sur les couleurs calmes et mystérieuses pour exprimer les pensées profondes des rêves. Les nuances de teintes expriment des émotions multiples, plongeant le spectateur dans le monde inconscient.

Dans un style folk contemporain, Truong Dinh Huy dévoilera aux spectateurs ses peintures qui reflètent sa passion pour l’esthétique de la culture populaire, les rituels, les airs de quan ho (chant alterné, patrimoine culturel immatériel de l’humanité reconnu par l’Organisation des Nations unis pour la science, la culture et l’éducation) ou encore la spiritualité sacrée des images de maisons communales, de temples...

Photo : NVCC/CVN

Ses œuvres aux couleurs profondes et aux lignes magiques se nomment : Relâcher le buffle, Sous le clair de lune, La rêveuse verte, Dans la tempête, Vieux toit, Subconscient, Hâu dông (rite religieux de la Déesse Mère, Ndlr) 2 et entre autres. Ses toiles expriment le flux du désir de vie et de l'amour humain. Huy offre ainsi au spectateur une rétrospective de son œuvre variée, riche de 35 ans de pratique depuis son diplôme de l'Université des beaux-arts du Vietnam.

Créativité et innovation

Il s’est d’abord consacré à la peinture à l’huile sur soie avec des couleurs magnifiques, prônant l'innovation en utilisant sur la soie des couleurs denses et des formes carrées, différentes du style traditionnel des peintures sur soie toujours douces et féminines.

Ces dernières années, il s'est concentré sur le dessin sur papier poonah (connu sous le nom de papier dó), à la gouache et à l'acrylique. Tout comme sur la soie, l'artiste Truong Dinh Huy utilise différentes techniques sur le papier do pour apporter de nouveaux effets visuels à partir d’un support traditionnel.

Photo : NVCC/CVN

Selon le critique d'art Dô Huu Bang, le dessin est l'expression de sentiments personnels de l’artiste envers la vie qui l'entoure, et murmures et désirs s'échappent de chacune des peintures de Truong Dinh Huy.

"J'ai l'impression que chacune de ses peintures est comme une comptine ramenant au passé des enfants des zones rurales qui chantaient, jouaient, couraient et sautaient sur les pentes des digues, regardant le ciel et la terre, les arbres, les fleurs, les feuilles, les animaux et tous les gens autour", a-t-il ajouté.

Né en 1965 à Bac Giang (Nord), le peintre Truong Dinh Huy est diplômé de l'Université des beaux-arts du Vietnam en 1989 et enseigne actuellement dans l'École de la culture et des arts de Bac Giang. En 1995, 1996 et 1998, il expose avec d’autres artistes à Hanoï. En 1998, il réalise une exposition collective à Singapour. Ses œuvres font partie de collections nationales et étrangères.

Photos : NVCC/CVN

Hoàng Phuong/CVN