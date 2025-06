Le Vietnam prêt à collaborer avec les BRICS et le monde pour relever les défis

Le Vietnam, en tant que pays partenaire, est prêt à rejoindre les membres des BRICS et la communauté internationale pour contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) et à la résolution des défis mondiaux communs, a déclaré jeudi 19 juin à la presse la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

Le Vietnam est prêt à participer aux efforts collectifs visant à promouvoir la coopération et à mobiliser des ressources pour faire avancer les dossiers prioritaires des pays en développement, tels que le commerce, l’investissement, la connectivité des infrastructures, l’exploitation optimale des avancées scientifiques et technologiques pour le développement et les échanges populaires, a dit Pham Thu Hang.

Photo : VNA/CVN

La porte-parole a indiqué que le Vietnam était également prêt à coordonner et à lier les programmes de coopération des BRICS aux mécanismes multilatéraux pertinents, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Plus tôt, en réponse à la question d’un journaliste concernant l’annonce par le Brésil du statut de partenaire du Vietnam au sein du groupe le 14 juin, Pham Thu Hang a déclaré que, dans un esprit d’intégration internationale proactive, globale et efficace, le Vietnam apportait des contributions concrètes aux mécanismes, organisations et forums multilatéraux, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Mécanismes multilatéraux

Outre sa participation active à des mécanismes multilatéraux tels que les Nations unies, l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Groupe des Sept (G7) élargi, le Groupe des Vingt (G20) élargi et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Vietnam est devenu un pays partenaire des BRICS. Le Vietnam souhaite contribuer activement au renforcement de la voix et du rôle des pays en développement, tout en promouvant la solidarité internationale et un multilatéralisme inclusif fondé sur le respect du droit international.

Cette décision réaffirme la politique étrangère cohérente du pays, axée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation et la diversification de ses relations extérieures, en tant qu’ami, partenaire fiable et membre proactif et responsable de la communauté internationale, a-t-elle ajouté.

Les BRICS sont actuellement composés de 11 pays : le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Éthiopie, l’Indonésie et l’Iran. Ils servent de forum de coordination politique et diplomatique pour les pays du Sud et de coordination dans les domaines les plus divers.

Le Vietnam est le 10e pays partenaire des BRICS, aux côtés de la Biélorussie, de la Bolivie, du Kazakhstan, de Cuba, de la Malaisie, du Nigéria, de la Thaïlande, de l’Ouganda et de l’Ouzbékistan.

VNA/CVN