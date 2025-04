L'Indonésie participera à la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS

>> Indonésie et Turquie conviennent de lancer des initiatives pour renforcer leurs relations bilatérales

>> Les producteurs indonésiens d'huile de palme en quête de nouveaux débouchés

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère indonésien des Affaires étrangères, la prochaine réunion portera sur diverses questions mondiales et régionales, notamment la politique et la sécurité, la réforme de la gouvernance mondiale et le rôle des pays en développement (du Sud) dans la promotion du multilatéralisme.

La réunion comprendra des discussions sur les préparatifs du prochain sommet des BRICS, prévu les 6 et 7 juillet à Rio de Janeiro, avec un accent particulier sur l'élaboration de documents clés.

La réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS devrait aboutir à une déclaration commune réaffirmant les engagements communs des pays membres en matière de politique, de sécurité, d'économie, de développement, de réforme de la gouvernance mondiale et d'autres questions cruciales.

Lors du sommet, Sugiono exhortera les BRICS à jouer un rôle plus constructif dans le maintien de la paix et le respect des normes universelles. Il entend également souligner l'urgence de réformer diverses institutions multilatérales, appelant à des cadres plus inclusifs, transparents et réactifs pour relever les défis mondiaux contemporains.

En marge de la réunion, Sugiono doit tenir des entretiens bilatéraux avec ses homologues d'autres pays.

VNA/CVN