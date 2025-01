Le Premier ministre Pham Minh Chinh part pour la Pologne, la République tchèque et le 55e WEF

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien effectuera des visites officielles en Pologne et en République tchèque sur invitation de ses homologues polonais Donald Tusk et tchèque Petr Fiala.

Il participera également au 55e Forum économique mondial (WEF) à Davos sur l'invitation du fondateur et président exécutif du WEF, le professeur Klaus Schwab et mènera des activités de travail en Suisse.

Les visites en Pologne et en République tchèque revêtent une grande importance dans le contexte du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et ces deux pays (février 1950-2025).

Il s'agit de la première visite officielle d'un Premier ministre vietnamien en Pologne depuis 15 ans, et en République tchèque depuis 6 ans. C'est également la deuxième année consécutive que le Premier ministre Pham Minh Chinh participe au WEF à Davos et la quatrième fois qu'il assiste aux conférences du WEF en tant que Premier ministre.

Ces visites ont confirmé la politique constante du Vietnam d'attacher toujours de l'importance au renforcement de la confiance politique et d'approfondir l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme Vietnam - Pologne, Vietnam - République tchèque et Vietnam - Suisse et renforcer efficacement la coopération dans tous les domaines comme la politique - diplomatie, la défense - sécurité, l'économie - commerce - investissement, l'éducation - formation, la culture - sports - tourisme, l'agriculture, l'environnement, la santé, les technologies de l'information et de la communication, la justice...

Le fait que le WEF invite continuellement le Premier ministre vietnamien à assister aux conférences mondiales du WEF montre le rôle croissant du Vietnam, sa position et son prestige international et aussi ses efforts pour maintenir la paix, le développement et résoudre les problèmes mondiaux.

VNA/CVN