Le leadership du PCV, facteur décisif des victoires de la révolution vietnamienne

Ces 95 dernières années, le Parti communiste du Vietnam (PCV) a guidé la révolution vietnamienne, enchaînant les victoires, libérant le peuple de l'oppression et ouvrant une ère nouvelle pour la nation.

Selon le Dr. Daosavan Kheuamixay, directeur adjoint de l'Académie nationale de politique et d'administration du Laos, la fondation du PCV en 1930 était une nécessité objective, fruit de la combinaison du mouvement patriotique, du mouvement ouvrier et du marxisme-léninisme. Dès sa création, le PCV a mené le Vietnam à d'importants succès, notamment la Révolution d'Août 1945, qui a mis fin au régime féodal et au joug du régime fasciste japonais en Indochine, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam.

Le PCV a ensuite dirigé la lutte contre le colonialisme français, culminant avec la victoire de Diên Biên Phu en 1954, qui a conduit à la signature des Accords de Genève et à la reconnaissance de l'indépendance des trois pays d'Indochine.

Dans la lutte contre l'impérialisme américain, le PCV a défini des stratégies adaptées, exploitant chaque opportunité pour mener à bien la libération nationale. La victoire du printemps 1975 a mis un terme aux stratégies guerrières des États-Unis en Indochine, permettant de retrouver l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriales du Vietnam.

Le Dr. Daosavan Kheuamixay a notamment souligné le rôle de leader du PCV dans le processus de Renouveau. Le Parti a fait preuve de créativité et de réactivité dans la construction, la protection et le développement du pays, en proposant des politiques innovantes et en renouvelant la pensée économique. Ce facteur a été déterminant dans les succès du processus de Renouveau.

Selon Phonekham Sisomphanh, expert du magazine Aloun Mai, relevant de la Commission centrale de sensibilisation et d'entraînement du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), le PCV joue un rôle essentiel dans la définition des orientations et des politiques adaptées aux réalités du pays. Ce leadership contribue à un développement durable, à la sécurité nationale et à une intégration internationale approfondie.

Le Parti et le gouvernement vietnamiens se sont fixé pour objectif de propulser le pays dans une nouvelle ère - celle de l'essor national. Cette ambition offre au Vietnam l'opportunité de parvenir à un développement économique solide et complet, d'attirer un volume croissant d'investissements étrangers et de consolider son rôle sur la scène régionale et internationale.

