Révolution Vietnam - Laos

Un dirigeant lao apprécie l’importance de la Victoire de Diên Biên Phu

La Victoire de Diên Biên Phu, le 7 mai 1954, a été un triomphe non seulement du peuple vietnamien mais aussi des peuples du Laos et du Cambodge qui se sont alliés pour lutter contre un ennemi commun afin de libérer les nations, a affirmé général Chansamone Chanyalath, vice-Premier ministre lao et ministre de la Défense.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Vientiane à l’occasion du 70e anniversaire de la victoire, il a déclaré que cette victoire avait anéanti la volonté d’invasion du colonialisme à l’ancienne, obligeant le gouvernement français à signer les Accords de Genève de 1954 pour mettre fin à la guerre et rétablir la paix en Indochine, reconnaissant l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Au cours de la campagne de Diên Biên Phu, la partie lao a non seulement créé des conditions favorables pour la partie vietnamienne, mais les unités armées laotiennes opérant dans le Nord ont également coordonné leurs attaques contre les troupes françaises dans les zones frontalières des deux pays et à l’intérieur du territoire laotien, contribuant ainsi à la victoire de Diên Biên Phu.

Pour le Laos, cette victoire est importante pour la solidarité spéciale et l’alliance de combat Laos - Vietnam, et aussi le résultat de la coordination et du soutien mutuel pour vaincre un ennemi commun.

Après les Accords de Genève, un nouveau genre d’impérialisme a remplacé le colonialisme d’antan en envahissant le Laos et le Vietnam. Les volontaires et experts vietnamiens ont continué à s’unir et à se tenir aux côtés des officiers, des soldats et du peuple lao pour combattre et briser les ambitions d’invasion des impérialistes et de leurs acolytes, remportant de nombreuses victoires dans les campagnes de la province de Luang Namtha (1962), de Nambak (1968), Meuang Soui, Kukiet et Lam Son 719 (1971), et Xieng Khouang - Plaine des Jarres.

Afin d’aider les soldats vietnamiens à accomplir la mission historique de libération du Sud et de réunification du pays, le Parti révolutionnaire populaire lao et le Comité central du Front patriotique lao ont également créé des conditions favorables pour ouvrir la piste Ho Chi Minh à travers le Laos pour transporter du personnel et des approvisionnements depuis de nombreuses années, apportant ainsi une contribution importante à la victoire commune des deux peuples du Laos et du Vietnam, a-t-il indiqué.

Le 30 avril 1975, le Sud du Vietnam est complètement libéré. En coordination avec la victoire du peuple vietnamien, le Laos a lancé une campagne de soulèvement pour prendre le pouvoir dans tout le pays le 23 août 1975, abolissant l’ancienne monarchie et établissant le nouveau régime de la République démocratique populaire lao le 2 décembre 1975.

Le vice-Premier ministre lao a ajouté que dans le contexte de changements complexes et imprévisibles dans la situation internationale et régionale, les deux pays doivent renforcer et approfondir leur grande amitié, leur solidarité particulière et leur coopération globale.

Il est nécessaire de maintenir l’éducation pour que les jeunes et les générations futures aient une compréhension profonde de l’histoire des relations éprouvées afin qu’ils continuent à préserver, cultiver et promouvoir ces relations, a-t-il ajouté.

