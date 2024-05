La presse argentine souligne la portée historique mondiale de la Victoire de Diên Biên Phu

Le 2 mai, plusieurs grands journaux argentins ont publié des articles sur la victoire du Vietnam à Diên Biên Phu (7 mai 1954), affirmant que ce triomphe avait non seulement influencé l'histoire du Vietnam, mais a également changé la face du monde. Cette victoire est née de la force de la grande solidarité nationale sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh.

>> L’historien Alain Ruscio : "Diên Biên Phu, 70 ans après, est toujours d’actualité"

>> Les 70 ans de la Victoire de Diên Biên Phu célébrés à Saint-Pierre-des-Corps

>> La Victoire de Diên Biên Phu du point de vue international

Photo : Ngoc Tùng/VNA/CVN

Le site Internet ABC Mundial souligne que cette victoire a non seulement mis fin au colonialisme français au Vietnam, mais a également laissé une marque indélébile dans l’histoire de l’humanité.

Il y a soixante-dix ans, du 13 mars au 7 mai, le peuple et l'armée du Vietnam, sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) dirigé par le Président Hô Chi Minh, menaient la bataille stratégique et décisive de Diên Biên Phu, aboutissant à une victoire qui "a retenti sur les cinq continents et a secoué le monde", marquant un grand tournant dans l'histoire de la lutte du peuple vietnamien pour construire et défendre le pays.

L'auteur de l'article a affirmé que cette victoire est un symbole de la résistance globale du peuple vietnamien. De la résistance sur le champ de bataille aux luttes politiques, économiques et diplomatiques, tous les pans de la société vietnamienne se sont unis pour expulser les envahisseurs.

Parallèlement, le journal ReporteAsia a souligné le rôle de leadership du PCV et du Président Hô Chi Minh dans cette guerre de résistance, rassemblant le grand bloc de solidarité nationale et promouvant le patriotisme pour aboutir à la victoire.

Après 56 jours et nuits de combats courageux, intelligents et créatifs, l'armée et le peuple vietnamiens ont détruit tout le complexe des bastions de Diên Biên Phu, tué ou capturé tous les soldats français et abattu des dizaines d'avions, de véhicules, détruit des entrepôts, équipements et fournitures militaires de l'armée française.

Le journal Ambito Internacional a publié un article affirmant que la Victoire de Diên Biên Phu avait marqué la pire défaite du colonialisme et que 70 ans plus tard, la grande envergure et la portée historique de cette victoire conservent toujours leur valeur. Cette victoire a grandement contribué au progrès de l'humanité et a prouvé cette vérité immuable selon laquelle les peuples opprimés et colonisés gagnent définitivement s'ils ont une volonté de fer et adoptent une voie correcte et créative, s'ils savent s'unir et lutter pour l'indépendance et la liberté.

VNA/CVN