Le Vietnam est un phare d’espoir

Le Vietnam est devenu un phare d’espoir pour le monde et une barrière pour contenir les forces impérialistes sur le monde. Le 30 avril 1975 est devenue un symbole pour les pays opprimés, colonisés et même séparés du monde, a déclaré le Docteur Ruvislei González Sáez, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le 30 avril 1975 - jour de la libération du Sud et de la réunification nationale - a une double signification pour le Vietnam et le monde, a indiqué le docteur Ruvislei González Sáez.

Premièrement, cela a démontré que la persévérance et la volonté inébranlable du leader historique Hô Chi Minh et du peuple vietnamien mèneraient à une victoire complète. Il a indiqué qu'il n'y avait qu'un seul Vietnam et que c'était celui qui avait ouvert la voie au socialisme.

Deuxièmement, la victoire du Vietnam est devenue un symbole pour les pays opprimés, colonisés et même séparés du monde, que c'est possible et qu'une nation ne devrait jamais être séparée pour quelque raison que ce soit.

Selon lui, le Vietnam, après la réunification, a dû faire face à de très grands défis qui l'ont empêché de s'engager dans la voie d'un développement immédiat. Le Vietnam devait commencer à se relever des décombres et des destructions causées par une guerre qui, jusqu'à ce jour, a laissé des traces palpables avec les mines non explosées et l'impossibilité d'utiliser des terres précieuses parce qu'elles étaient minées. Le Parti et le gouvernement ont dû harmoniser un modèle de développement socio-économique jusque-là contrasté entre le Nord et le Sud. Le premier porté par une économie centralisée sur l'industrie lourde, tandis que le Sud est une économie de services.

Grâce à la direction avisée du Parti communiste vietnamien, le Vietnam, qui était l'un des 15 pays les plus pauvres du monde en 1980-1981, est devenu aujourd'hui l'un des 15 pays les plus dynamiques, avec le taux de croissance le plus élevé et s'est fixé pour objectif de le devenir un pays développé d’ici 2045.

Le docteur Ruvislei González Sáez a souligné les réalisations du Vietnam dans tous les domaines de la vie socio-économique. L'augmentation des niveaux d'éducation, l'amélioration de la qualité des services, les progrès technologiques placent le Vietnam dans une position de premier plan et qui est certainement l'un des plus récents tigres asiatiques, même si de nombreux défis restent à relever.

Il a déclaré que l'expérience pratique et la politique étrangère du Vietnam sont des leçons pour le monde, en particulier dans le contexte actuel de relations internationales complexes.

Avec sa position de "se lier d'amitié avec tous les pays", le Vietnam est un exemple non seulement pour les pays de l'hémisphère sud mais aussi pour les grandes puissances. Le processus d'intégration internationale réussi du Vietnam ne peut manquer de mentionner la diplomatie du bambou et la mise en place de la politique de défense dite "Quatre non" indique que le Vietnam ne s’implique dans aucune alliance militaire, ne s’associe pas avec un pays pour s’opposer à un tiers, n’autorise pas un pays étranger à installer une base militaire sur son territoire ou à l’utiliser pour s’opposer à un autre, et enfin, ne recourt pas à la force ni ne menace d’y recourir dans ses relations internationales.

Il a souligné les liens croissants entre le Vietnam et l'Amérique latine et les Caraïbes en général, ainsi qu'entre le Vietnam et Cuba en particulier, sur la base de relations historiques particulières.

Il estime que la coopération bilatérale a encore beaucoup de place et que les deux parties doivent être plus actives pour obtenir des résultats de coopération spécifiques, non seulement dans le domaine du commerce et de l'investissement, mais aussi dans d'autres domaines de la culture, de l'éducation, de la science et de l'innovation, l'agriculture, entre autres.

Il a dit qu'avec sa riche culture et son identité, le pays des guerriers qui ont combattu et vaincu de nombreuses puissances mondiales continuera à renforcer la grande unité du peuple et à avancer sur la voie de l’édification d'une nouvelle société.

