Un expert argentin loue la victoire du 30 avril 1975 du Vietnam

>> Hô Chi Minh-Ville va tirer des feux d’artifice sur 16 sites le 30 avril

Photo d'archives de la VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l'approche du 49e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale du Vietnam (30 avril), il a affirmé que la victoire de la campagne Hô Chi Minh était une démonstration de la volonté indomptable et de la force de la grande union nationale du peuple vietnamien.

Il a en outre estimé que la direction lucide du Parti communiste du Vietnam (PCV) était le facteur décisif de chaque victoire du peuple vietnamien dans la défense de l'indépendance, de la liberté et de la souveraineté nationales.

Sur la base de la victoire de 1975, le peuple vietnamien a construit un pays au développement incessant avec une position croissante sur la scène internationale. Au cours des dernières décennies, le Vietnam a continuellement enregistré une croissance économique élevée et le niveau de vie de sa population s'est considérablement amélioré, a déclaré Ezequiel Ramoneda, rappelant que le PCV visait un statut de pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Selon lui, sur la scène internationale, le Vietnam a apporté de nombreuses contributions efficaces et a occupé avec succès des postes clés au sein d'organisations et de forums, notamment aux Nations unies et à l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Il a proposé de manière proactive plusieurs idées créatives au sein d'organisations et de forums internationaux importants comme l'ASEAN, le Dialogue Asie-Europe (ASEM), le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l'ONU, le G7 et le G20. Le Vietnam s'est également imposé comme un lien important entre de nombreuses connexions économiques régionales et mondiales, a-t-il estimé.

VNA/CVN