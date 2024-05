La presse mexicaine et argentine souligne la victoire du 30 avril du Vietnam

Le journal électronique mexicain Regeneración a publié l'article intitulé Vietnam : 49 ans du Jour de Libération du Sud et de Réunification nationale : page d'or de l'histoire soulignant l'importance historique de la victoire du 30 avril 1975, ainsi que les réalisations réalisées par le pays indochinois en matière de construction nationale, de défense et de développement.

>> Symposium sur le rôle de la diplomatie dans la victoire du 30 avril 1975

>> Les médias argentins louent la victoire du 30 avril 1975 du Vietnam

Photo : VNA/CVN

L'article de l'auteur Pedro Gellert souligne que l'histoire du Vietnam est à jamais marquée par le moment de la victoire du 30 avril 1975, lorsque le drapeau révolutionnaire a flotté sur le toit du Palais de l'Indépendance, dernier bastion de l’Autorité de Saigon. Une journée pleine de joie, puisque le Nord et le Sud étaient réunis sous une seule administration.

La victoire du 30 avril 1975 a démontré non seulement l'intelligence et la capacité stratégique du Parti communiste du Vietnam (PCV) dirigé par le héros national, le légendaire Hô Chi Minh, à diriger la guerre révolutionnaire, mais aussi l'esprit rebelle du peuple. Les Vietnamiens dans la lutte contre les envahisseurs, souligne le journal électronique .

Il a également souligné que cette victoire mettait fin à plus d'un siècle de colonialisme, ouvrant une nouvelle ère pour la nation, celle de la paix et de l'indépendance nationale orientée vers le socialisme.

Dans le même temps, l'exploit du peuple vietnamien a été un triomphe commun pour les forces progressistes du monde entier, laissant derrière lui la leçon selon laquelle il est possible de renverser l'empire avec un peuple conscient et mobilisé, une direction et une ligne politique révolutionnaires, ainsi que la solidarité et le soutien international.

Selon l'auteur de l'article, l'achèvement de la réunification nationale a créé les conditions politiques fondamentales pour promouvoir globalement la force du développement du Vietnam, progresser vers le socialisme, protéger la Patrie et élargir les relations avec tous les pays du monde.

Après 49 ans depuis le Jour de la libération du Sud et de la réunification nationale, le Vietnam continue de déployer des efforts constants pour améliorer toujours plus les conditions de vie de son peuple, a souligné Pedro Gellert, précisant en même temps que la croissance du PIB du pays indochinois au cours des 30 dernières années est parmi les plus élevées au monde, avec des augmentations annuelles moyennes de 6 à 6,5%.

Établissement des relations diplomatiques

Actuellement, le Vietnam est également l’une des destinations les plus importantes pour les investissements étrangers. En 2023, les investissements internationaux directs vers le pays indochinois s'élevaient à 36,6 milliards d'USD, soit une augmentation de 32% par rapport à l'année précédente.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne les relations extérieures, le journal Régénération a réitéré que la position et le prestige du Vietnam se sont de plus en plus améliorés sur la scène internationale. Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 193 États membres de l'ONU, des partenariats stratégiques globaux, des partenariats stratégiques ou des partenariats globaux avec plus de 30 pays, dont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.

Au niveau multilatéral, le Vietnam est un membre actif et responsable de plus de 70 grandes organisations et forums internationaux tels que l'ONU, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), la Réunion Asie-Europe (ASEM), en plus d'organiser de grands événements et a assumé d'importantes responsabilités internationales en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, président tournant de l'ASEAN, a détaillé l'auteur de l'article.

La page argentine CercandonosCultura, pour sa part, a publié le 30 avril un article qui rappelle avec respect la libération du Sud et la réunification nationale du Vietnam il y a 49 ans, le 30 avril 1975.

Dans l'article intitulé Le 30 avril 1975, a eu lieu la chute de Saïgon, marquant la fin de la guerre du Vietnam et la réunification du pays, l'auteur a décrit les derniers moments marquant l'effondrement final du régime de Saïgon, parmi lesquels : "L'image du dernier hélicoptère Chinook surgissant de la terrasse de l'ambassade des États-Unis est restée le symbole de la fin de la guerre du Vietnam".

Selon l’article, cet événement du 30 avril a choqué le monde et infligé à Washington sa plus grande défaite militaire et éthique. "C'était l'époque de l'effondrement : environ un demi-million de soldats américains sont partis au Vietnam, dont plus de 58.000 ne sont jamais rentrés vivants dans leur pays. On estime que le nombre de personnes blessées, mutilées et psychologiquement affectées dépasse les 300.000", a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, "deux millions de Vietnamiens sont morts pendant la guerre, la plupart touchés par des tonnes d’explosifs, de napalm ou victimes de l’agent orange, une substance toxique mortelle, larguée par les redoutables super-bombardiers B-52".

L’article soulignait que les guérilleros de l’Armée de libération sud-vietnamienne "avaient pour chefs deux vétérans de la guerre d’Indochine : le Président Hô Chi Minh et le Général Vo Nguyên Giap, qui avait vaincu les Français lors de la bataille décisive de Diên Biên Phu". La page comprend également une vidéo qui résume la fin de la guerre du Vietnam.

VNA/CVN