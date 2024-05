La Victoire de Diên Biên Phu du point de vue international

La solidarité, l'autonomie, la volonté de combattre et la détermination à gagner du peuple et des armées vietnamiennes ont impressionné de nombreux étrangers, renforçant la détermination du Vietnam à suivre la voie tracée par le Président Hô Chi Minh et le Parti communiste du Vietnam.

Photo d'archives : VNA/CVN

Il y a 70 ans, le Vietnam remportait la campagne de Diên Biên Phu, forçant la France à signer les Accords de Genève en juillet 1954. Cela a mis fin à la présence militaire française non seulement au Vietnam, mais aussi dans toute l'Indochine.

Souvenirs d'un peintre qui a grandi avec des histoires sur l'Oncle Hô et le Général Vo Nguyên Giap

Photo : VNA/CVN

Un journaliste de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a rencontré le peintre George Burchett lors qu’il travaillait à la numérisation des écrits de son père. Ces écrits mettent en lumière une période cruciale de l'histoire du Vietnam, lorsque le pays luttait contre les colonialistes français.

La maison de Burchett à Hanoï est remplie d'œuvres d'art, dont beaucoup sont liées à ses souvenirs personnels de la guerre du Vietnam, racontés par son père, le journaliste australien Wilfred Burchett.

Burchett a déclaré que lui et ses frères et sœurs avaient grandi avec les histoires de l'Oncle Hô, du général Vo Nguyên Giap, de la Victoire de Diên Biên Phu et de la lutte du peuple vietnamien pour l'indépendance et la réunification nationales. Les documentaires et les histoires de son père sur les zones de guerre du Vietnam lui ont permis de comprendre l'histoire, la guerre et l’aspiration pour la paix dans cette nation d'Asie du Sud-Est.

Photo d'archives : VNA/CVN

Il se souvient que son père avait rencontré l’Oncle Hô en mars 1954. À cette occasion, le Président Hô Chi Minh avait expliqué de manière simple le concept de la bataille de Diên Biên Phu.

"L’Oncle Hô a enlevé son casque, l'a retourné et a dit que c'était Diên Biên Phu, une vallée. Au fond de la vallée se trouve le meilleur de l'armée française. La vallée est entourée de montagnes. Et nous sommes là et les Français n’en sortiront jamais".

Grâce à cette méthode simple, l'Oncle Hô a réussi à rallier tout le peuple, ce qui a permis au Vietnam de gagner la bataille.

Burchett a également mentionné les mouvements anti-guerre, qui ont joué un rôle important dans la défaite de la force expéditionnaire française. Il a déclaré que la puissance impérialiste mondiale, dotée de l'armée la plus puissante et du soutien de son allié, ne pouvait pas vaincre la grande volonté du peuple vietnamien et le désir d'indépendance et de liberté.

Photo d'archives : VNA/CVN

En montrant une photo de son père avec la tenue vietnamienne visitant une base révolutionnaire dans le Nord, il a déclaré que les amoureux de la paix comme son père avaient appelé le monde à soutenir le Vietnam.

Burchett a rappelé que juste après sa rencontre avec le Président Hô Chi Minh, son père avait envoyé son premier télégramme au monde, exprimant sa conviction que le Vietnam gagnerait la bataille de Diên Biên Phu.

"Mon père était très fier de faire partie du mouvement mondial visant à aider le Vietnam à remporter la bataille héroïque pour l’indépendance, la liberté et la réunification", a partagé Burchett.

La guerre populaire, clé de la Victoire de Diên Biên Phu

Le Professeur Carl Thayer de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (Canberra, en Australie) a affirmé à la VNA que la campagne de Diên Biên Phu avait illustré la force de la guerre populaire en mobilisant la totalité de la population contre l’agression étrangère.

Photo : VNA/CVN

Dans une lettre adressée aux soldats le 11 mars 1954, le Président Hô Chi Minh reconnaissait que les combats contre les colonialistes français étaient extrêmement difficiles mais également très glorieux. Il exprimait sa forte conviction que les soldats seraient résolus à surmonter tous les obstacles et défis pour accomplir la noble mission qui les attendait, a rappelé Carl Thayer.

Pendant la campagne de Diên Biên Phu, des dizaines de milliers de personnes ont transporté des vivres sur le front ou construit la route pour acheminer l'artillerie vers la bataille. Le Professeur Thayer a souligné que le soutien militaire des pays frères avait également joué un rôle crucial dans la Victoire de Diên Biên Phu.

Photo d'archives : VNA/CVN

De son côté, dans une interview accordée à la VNA, le Professeur Piere Aselin de Hawaii Pacific University aux États-Unis, a estimé que la campagne de Diên Biên Phu du 13 mars au 7 mai 1954 avait démontré l'importance de travailler et d'agir ensemble pour acquérir l'indépendance.

"En tant qu'historien, je considère que le leadership et l'organisation étaient parmi les clés de la victoire. Il y a toujours eu une très grande discipline au sein du Parti communiste et des forces armées du Vietnam".

Photo : VNA/CVN

Unir les hommes, les femmes, les groupes ethniques minoritaires, les catholiques et les bouddhistes n'est pas une tâche facile, mais le Parti communiste du Vietnam et le Président Hô Chi Minh y sont parvenus très bien, a-t-il déclaré.

Le Professeur Aselin a affirmé que le Général Vo Nguyên Giap était un génie militaire et que ses compétences stratégiques et ses tactiques ingénieuses avaient aidé le Vietnam à gagner la guerre contre l'envahisseur dont les ressources étaient bien supérieures à celles de son armée paysanne.

Vo Nguyên Giap a choisi de modifier le plan de "combattre rapidement, gagner rapidement" à "combattre fermement et avancer fermement".

Photo d'archives : VNA/CVN

"Aujourd'hui, au Vietnam, on parle beaucoup de diplomatie du bambou et je pense vraiment que le Général Vo Nguyên Giap a appliqué sa stratégie du bambou dans la bataille qui a aidé l'armée paysanne à vaincre les colonialistes", a souligné le Professeur Aselin.

Soixante-dix ans se sont écoulés, le Vietnam s'est relevé et a brillé en tant que pays de paix, de bonheur et de développement dynamique. Il a obtenu des résultats significatifs grâce à sa diplomatie du bambou, où il reste ferme et inébranlable sur les principes de base, mais flexible dans les voies et moyens pour atteindre les objectifs stratégiques, a déclaré le Professeur Thayer.

Quant à l'artiste Burchett, moitié australien, moitié bulgare mais qui se considère toujours comme vietnamien, il a choisi de vivre définitivement au Vietnam. Il est engagé dans la numérisation et l'archivage des articles journalistiques, des photos et des documentaires de son père, car il comprend l'importance pour les générations futures d'en apprendre davantage sur les guerres et les victoires historiques du Vietnam.

