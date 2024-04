Les beautés idylliques du Nord-Ouest

La semaine dernière, la Une du numéro 17 mettait en valeur les trésors inestimables de la région Nord-Ouest, à commencer par sa gastronomie et surtout ses fleurs de bauhinie, tant recherchées par les jeunes femmes, les touristes et les photographes.

>> Réveil touristique de la région Nord-Ouest

>> Un levier pour le tourisme du Nord-Ouest

>> Retour à la base révolutionnaire de Muong Phang

Cette fleur magnifique qui n’est visible qu’actuellement est considérée comme la reine des fleurs. Pour les ethnies minoritaires, elle symbolise la pureté des sentiments amoureux. Plusieurs poèmes ont glorifié la beauté de cette fleur et des jeunes filles montagnardes.

Pour les Thai, la bauhinie est très utile à plusieurs titres. Son écorce permet en effet de conserver la teinture du tissu indigo. En médecine traditionnelle, sa fleur et ses feuilles sont utilisées pour guérir la toux ou le mal de gorge. Les Thai cueillent également les jeunes feuilles et les fleurs pour agrémenter divers plats et faire une sauce savoureuse composée d’ail, de galanga, de piment et de poivre des forêts.

Plus largement, la Une du numéro 17 avait pour ambition de présenter l’Année nationale du tourisme - Diên Biên 2024 liée au 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu avec pour mot d’ordre “Gloire de Diên Biên Phu - Expériences infinies”.

À cette occasion et selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, “169 activités et événements vont se dérouler tout au long de l’année” avec comme apogée “un spectacle artistique spécial et un feu d’artifice spectaculaire, qui se tiendront le soir du 6 mai sur la place +7 Mai+”, au cœur de la ville de Diên Biên Phu. Cette même place accueillera le festival national de la gastronomie en août. Inutile de dire que ces 169 événements attireront de nombreux touristes jusqu’en décembre avec un pic en mai.

Ainsi, les agences de voyages multiplient les circuits pour explorer Diên Biên, ses nombreuses richesses et ses sites historiques importants. Citons par exemple un “circuit de trois jours et deux nuits, au départ de Hanoï”, pour “découvrir Thung Khe, la vallée de Mai Châu et le village de Lóng Luông”, avec “photos au col de Pha Din et la visite du poste de commandement de la campagne de Diên Biên Phu et des abris des généraux Vo Nguyên Giap et Hoàng Van Thái”. Mais au départ d’autres villes, il est possible d’en faire encore plus et d’explorer outre Diên Biên, Sa Pa, le mont Fansipan, Lai Châu, Son La, Môc Châu et Mai Châu. Aujourd’hui, ces noms font rêver les voyageurs et les amoureux du trekking.

À quelques jours des vacances du 30 avril (Jour de la libération du Sud et de la réunification nationale) et du 1er mai (Fête du Travail), vous savez donc où vous rendre. Profitez de ces endroits exceptionnels et uniques en Asie du Sud-Est !

HERVÉ FAYET/CVN