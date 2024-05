Exposition de photos sur la victoire de Diên Biên Phu et la région du Nord-Ouest

>> L’historien Alain Ruscio : "Diên Biên Phu, 70 ans après, est toujours d’actualité"

>> Les Journées du film documentaire célébrant les 70 ans de la Victoire de Diên Biên Phu

>> Les 70 ans de la Victoire de Diên Biên Phu célébrés à Saint-Pierre-des-Corps

>> La Victoire de Diên Biên Phu du point de vue international

Photo : VNA/CVN

L'exposition se déroule dans la rue piétonne Nguyên Huê, la rue Dông Khoi et en face du parc Chi Lang (1er arrondissement).

Dans les rues Nguyên Huê et Dông Khoi, le Comité d'organisation expose 97 images recréant les circonstances historiques, les politiques, les décisions stratégiques et les sages tactiques du Parti communiste vietnamien, du Président Hô Chi Minh, du Général Vo Nguyên Giap et du Commandement de campagne de Diên Biên Phu ; des déroulements de batailles historiques à Him Lam, Dôc Lâp, à la colline A1, à l'aéroport de Muong Thanh... et reflétant l'esprit de grande solidarité de tous les habitants, des officiers, des soldats, des jeunes volontaires... en première ligne.

En outre, l'exposition reflète également la coopération socio-économique et culturelle entre Hô Chi Minh-Ville et la province de Diên Biên.

Au même moment, dans la rue Dông Khoi sont présentées 55 photos artistiques sur le thème "Couleurs de la culture et du tourisme dans le Nord-Ouest", présentant la beauté de paysages, de sites historiques et de destinations touristiques des provinces du Nord-Ouest comme Diên Biên, Hoà Binh, Son La, Lai Châu, Lào Cai et Yên Bai et aussi des lieux associés à la Victoire de Diên Biên Phu.

L'exposition durera jusqu'au 12 mai.

VNA/CVN