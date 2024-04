À l’aise dans son pâté de maisons

>> L’impact positif de la Loi foncière 2024

>> Opportunités d’investissement pour la diaspora vietnamienne

Seul un œil expert pouvait comprendre qu’on était bien au Vietnam. Mais à quoi le voyait-on, en l’absence de deux-roues et de taxi-moto ?

Sur la gauche, on distinguait même une ligne de métro ! Désemparé, mon regard s’arrêtait sur des rangées de maisons de toutes les couleurs. Ah les fameuses maisons-tube !

Plus de doute, on était bien au Vietnam et plus exactement à Hà Dông, arrondissement situé au sud-ouest du centre-ville de Hanoï et ancien chef-lieu de la province de Hà Tây.

C’est le 1er août 2008 que Hà Dông a fusionné avec Hanoï, conformément à la Résolution No15/2008 de l’Assemblée nationale (XIIe législature). Le 8 mai 2009, Hà Dông fait donc partie de la capitale, pour son plus grand bien. Riche en traditions historiques et culturelles, cet arrondissement est aujourd’hui l’une des localités au développement socio-économique fort et rapide, symbole du développement urbain global de la ville de Hanoï.

Le cliché était en effet assez saisissant et étonnant pour toute personne n’étant jamais venue à Hanoï ou ayant quitté la capitale il y a ne serait-ce-que cinq ans.

Ce développement spectaculaire est la conséquence de nombreuses lois foncières au Vietnam et le numéro 16 du Courrier du Vietnam mettait en évidence la dernière d’entre elles, appelée Loi foncière (amendée) et “adoptée le 18 janvier dernier lors de la 5e session extraordinaire de l’Assemblée nationale de la XVe législature”. Elle “comprend 16 chapitres et 260 articles” et “présente de nouveaux éléments par rapport à la version de 2013”, tels que “la séparation de l’évaluation foncière de la politique de soutien liée au foncier ou les réglementations sur la réattribution des terrains pour la construction d’infrastructures socio-économiques et les activités de production, ainsi que l’octroi de certificats du droit d’usage des sols pour les terres sans documents”.

Elle comprend “des centaines de nouveaux contenus”, répartis “en cinq nouveaux groupes de sujets” tels qu’entre autres “les réglementations pour mieux protéger les droits et les intérêts des utilisateurs des terres” ou “celles sur l’accès à la terre pour les personnes et les entreprises”. Elle supprime notamment les réglementations sur le cadre gouvernemental des prix des terrains tout en stipulant les principes, les fondements et les méthodes de tarification.

Ce texte contient enfin “des dispositions plus claires, permettant aux +Viêt kiêu+ ou aux investisseurs étrangers souhaitant investir au Vietnam de voir leurs droits plus clairement garantis”. C’est bon de revenir à la maison !

Hervé Fayet/CVN