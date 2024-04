Le Vietnam, une destination toujours attrayante pour les investisseurs étrangers

Le Vietnam est une destination attrayante pour les investisseurs étrangers grâce à sa croissance élevée et stable, son vaste marché intérieur et ses ressources humaines jeunes et instruites, a déclaré Paulo Medas, chef de l’équipe du Fonds monétaire international (FMI) au Vietnam.