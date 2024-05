Efforts pour assurer le succès du défilé militaire de la Victoire de Diên Biên Phu

Organisé par le Comité central directeur pour la commémoration des fêtes majeures et des événements historiques importants du pays au cours de la période 2023-2025, le défilé verra la participation de plus de 12.000 personnes, dont celles du ministère de la Défense, du ministère de la Police et la province de Diên Biên.

S'exprimant lors de cette répétition, Nguyên Trong Nghia, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du Parti et chef adjoint permanent du Comité directeur central a affirmé que le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu était un événement d'une grande importance pour susciter et promouvoir la tradition du patriotisme, de l'héroïsme révolutionnaire, de la volonté de combattre et de vaincre dans l’œuvre d’édification et de protection ferme du Vietnam.

Il s'agit également d'honorer et d'exprimer sa gratitude aux générations de Vietnamiens qui se sont sacrifiés et ont apporté des contributions significatives à la lutte de libération nationale, a-t-il ajouté.

Il a demandé une préparation plus approfondie et une coordination plus étroite entre les agences et les unités pour accomplir les tâches qui leur sont assignées.

Enfin, Nguyên Trong Nghia, a dévoilé que les résultats de cette répétition préliminaire seront évalués et tirés de l'expérience en matière de direction et d'administration servant de base pour une bonne préparation de la répétition générale prévue le 5 mai et la célébration officielle du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu le 7 mai.

