La victoire du 30 avril 1975 du Vietnam aux yeux d’amis latino-américains

Selon le vice-président du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), Jesús Germán Faría Tortosa, la grande victoire du 30 avril 1975 était "un cadeau" du Vietnam pour les peuples progressistes et épris de paix dans le monde.

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Jesús Germán Faría Tortosa a rappelé ses souvenirs de l'époque inoubliable où le peuple vénézuélien considérait la victoire du 30 avril 1975 du Vietnam comme la sienne.

Photo : VNA/CVN

La victoire du 30 avril 1975 était également une inspiration au succès de la Révolution bolivarienne du Venezuela 24 ans plus tard, a-t-il ajouté, rappelant l’admiration particulière du défunt président Hugo Chávez pour le Président Hô Chi Minh et la volonté indomptable du peuple vietnamien.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Jorge Alcocer Villanueva, ancien vice-ministre mexicain de l'Intérieur, a déclaré à la VNA que la victoire du peuple vietnamien dans la lutte pour l'indépendance et la réunification nationales était un grand encouragement pour toute la région latino-américaine, y compris le Mexique, car cette victoire avait confirmé le droit à l'autodétermination, droit de chaque nation d'établir son régime politique et réaliser son développement socio-économique et culturel sur la base de la souveraineté nationale.

En outre, la victoire du 30 avril du Vietnam a ouvert une nouvelle ère de l'ordre mondial où les pays ne peuvent pas recourir arbitrairement à la force pour s'immiscer dans les affaires intérieures d'autres pays, a-t-il conclu.

VNA/CVN