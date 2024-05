Un cyclorama exceptionnel

En effet, elle nous donnait une fois de plus rendez-vous à Diên Biên pour nous dévoiler l’extraordinaire panorama Bataille de Diên Biên Phu, “œuvre unique au Vietnam et l’une des trois plus grandes peintures circulaires au monde”.

Cette découverte remarquable nous a rappelé l’importance des panoramas dans l’histoire des spectacles. Parmi ceux les plus renommés dans le monde, on compte de nombreuses reconstitutions historiques. Celui de Diên Biên Phu nous propulse ainsi 70 ans en arrière, incitant à une réflexion sur notre passé commun.

Ce numéro 19 mémorable nous a permis d’approfondir notre connaissance de cette peinture circulaire qui trône dans le Musée de la Victoire historique de Diên Biên Phu, situé dans la ville éponyme de la province de Diên Biên, au Nord-Ouest du pays.

Réalisée entre 2013 et 2022 par la Compagnie de conservation du patrimoine culturel du Vietnam, cette œuvre est désormais devenue l’emblème de cet établissement.

“Près de 200 jeunes diplômés de l’Université des beaux-arts du Vietnam se sont mobilisés pour concevoir cette toile monumentale mesurant 20,5 m de haut sur 132 m de long et 42 m de diamètre”, couvrant ainsi “une superficie totale de 3.225 m2”. Cette réalisation met en scène 4.500 personnages, minutieusement conçus à partir de milliers de documents d’archives. Chaque visite de cette œuvre d’art dure environ 30 minutes et est accompagnée de commentaires. En plus de ses dimensions exceptionnelles, cet espace artistique bénéficie d’un spectacle son et lumière époustouflant.

Ce cyclorama est divisé en quatre scènes historiques. Sur notre couverture, la partie nommée “La victoire” était plus distincte, animée lors de la visite “par la musique et les paroles joyeuses de la chanson Giai phóng Diên Biên (Libération de Diên Biên) de feu le compositeur Dô Nhuân. Cette scène retrace le moment historique du 7 mai 1954 à 17h30, lorsque le drapeau +Déterminé à combattre, déterminé à gagner+ de l’Armée populaire vietnamienne s’est levé sur le toit du tunnel de commandement du général français de Castries”.

Ce qui fascine dans cette œuvre, c’est le mouvement constant et les nombreux détails précis qui seront utiles aux générations futures : des centaines de soldats du génie et de jeunes volontaires brisant des rochers afin d’ouvrir la route, des travailleurs pieds nus transportant des fournitures au front, de célèbres convois de bicyclettes chargées de sacs de riz, des canons de plusieurs tonnes, une géographie complexe, bref, neuf années de résistance anti-française (1945-1954).

Ce type d’œuvre artistique peut jouer un rôle essentiel dans la réconciliation de la jeunesse avec l’Histoire, un espoir que nous nourrissons vivement.

Hervé Fayet/CVN