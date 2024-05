Entre le Vietnam et le Brésil, une relation au beau fixe

Le Vietnam et le Brésil, qui célèbrent ce mois-ci le 35 e anniversaire des relations diplomatiques et le 17 e anniversaire du partenariat stratégique bilatérale, partagent une coopération pragmatique, efficace et de plus en pus étroite et fiable, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bùi Van Nghi.

>> Le Vietnam et le Brésil attachent de l'importance aux relations bilatérales

>> Les relations Vietnam - Brésil sont bonnes à tous égards

Photo : CTV/CVN

Au cours des 35 dernières années, les relations entre les deux pays ont connu un développement positif et efficace dans tous les domaines, marquées par des relations politiques, économiques et commerciales constamment renforcées, a indiqué l'ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bùi Van Nghi, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le secrétaire général du Parti, Nông Duc Manh, en 2007 s’était rendu au Brésil en 2007, le Premier ministre Pham Minh Chinh en septembre 2023. Le chef du gouvernement vietnamien devra participer au Sommet du G20 à Rio de Janeiro en novembre 2024 sur l’invitation du président Luiz Inácio Lula da Silva.

Le président Luiz Inácio Lula da Silva a fait le déplacement au Vietnam en juillet 2008, la ministre des Sciences, de la Technologie et de l’Innovation Luciana Santos en novembre 2023, le ministre des Affaires étrangères Mauro Vieira en avril 2024, et le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Élevage Roberto Perosa en mars 2024.

Ces dernières années, le commerce entre le Vietnam et le Brésil a connu une forte croissance, reflétant le partenariat commercial étendu et diversifié entre les deux pays.

Le Brésil est le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine et le deuxième sur le continent américain, après les États-Unis. Le Vietnam est le principal partenaire commercial du Brésil au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), a fait savoir l’ambassadeur Bùi Van Nghi.

En 2023, les échanges commerciaux du Vietnam avec le Brésil s’élevaient à un total de plus de 7,11 milliards d'USD en 2023, soit 2,4 milliards d'USD d’exportations et 4,7 milliards d'USD d’importations. Ils ont atteint 2,2 milliards d'USD au premier trimestre 2024.

En 2024, j’espère que les deux parties continueront d’échanger des délégations de haut niveau et à tous les niveaux, de promouvoir la coopération entre les ministères, les branches et les localités et de renforcer les échanges populaires, sportifs, culturels, artistiques et touristiques, a plaidé le diplomate.

Sur la scène internationale, le Vietnam et le Brésil devraient s’engager à approfondir leurs relations fondées sur des valeurs communes telles que le soutien d’un système international fondé sur le multilatéralisme, l’État de droit, la résolution pacifique des différends, la position de l’ONU comme le centre de la gouvernance mondiale, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN