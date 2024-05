Des médias uruguayen et cubain couvrent le 70e anniversaire de la Victoire de Dien Bien Phu

Le journal a également affirmé que ce fut un événement d'une grande signification historique pour le peuple vietnamien qui démontra la force de la grande union nationale, l’aspiration à la paix, à l’indépendance nationale, et l'excellent leadership du Parti communiste du Vietnam, dirigé par le Président Ho Chi Minh.

La Victoire de Dien Bien Phu contribua non seulement au renversement du colonialisme dans le monde, elle constitua également un exemple brillant pour que les peuples colonisés se lèvent et luttent contre l'oppression, l'exploitation et le colonialisme dans de nombreuses régions du monde, contribuant de manière significative à la lutte pour l’indépendance, la démocratie et le progrès social de l’humanité, a estimé le journal.

À cette occasion, l’agence de presse cubaine Prensa Latina a publié le même jour un article intitulé "Dien Bien Phu : raconter une épopée". Le journaliste Pérez Mok a affirmé que la Victoire de Dien Bien Phu fut le résultat de la sage direction du Parti communiste du Vietnam et du Président Ho Chi Minh, combinée à la force de l'armée et au patriotisme de dizaines de milliers de Vietnamiens dont de nombreux étaient tombés sur le champ de bataille.

La campagne de Dien Bien Phu conduisit à la signature des Accords de Genève en juillet 1954, mettant fin à la guerre du Vietnam, à la présence française en Indochine et rétablissant la paix dans la région. Cette victoire sonna le glas du colonialisme, a souligné l’auteur.

