La Radio nationale argentine salue la Victoire de Diên Biên Phu

>> Un journal espagnol qualifie la Victoire de Diên Biên Phu de Stalingrad du Vietnam

>> Prensa Latina : le Général Vo Nguyên Giap, "stratège militaire éminent"

>> Le Vietnam est un modèle pour la lutte de libération des peuples colonisés

Photo : VNA/CVN

Dans son article, l’auteur Gaston Fiorda a rappellé le moment historique de la révolution de l’Armée populaire du Vietnam et du peuple vietnamien, en affirmant qu’elle avait apporté la paix dans la péninsule indochinoise et conduisait à la signature des Accords de Genève de 1954 pour mettre fin à la guerre au Vietnam.

La campagne de Diên Biên Phu a été le dernier chapitre de la guerre de résistance contre les colonialistes français durant plus de neuf ans, commançant la désintégration de la colonialisation dans de nombreuses régions du monde.

Soixante-dix ans se sont écoulés, mais les échos, les significations et les leçons historiques de la célèbre Victoire de Diên Biên Phu résonnent encore et constituent à jamais une source de grand encouragement pour le peuple vietnamien et les autres peuples épris de paix dans le monde.

VNA/CVN